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Стало известно, кто может не платить налог за сдачу жилья в аренду в Беларуси

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  • 20.09.2024, 9:52
  • 2,768
Стало известно, кто может не платить налог за сдачу жилья в аренду в Беларуси

В МНС раскрыли нюансы.

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) рассказали нюансы уплаты налога от сдачи в аренду недвижимости. Вносит такой сбор собственник жилого помещения, который получает доход от сдачи, безотносительного того, оформлен ли у него договор аренды.

Когда надо платить?

За первый месяц аренды — на следующий рабочий день после сдачи квартиры.

За остальные месяцы — до первого рабочего дня каждого нового месяца.

Сколько платить?

Сумма налога рассчитывается самостоятельно по ставкам, которые установлены в Налоговом кодексе Беларуси. Ставки зависят от количества комнат в сдаваемой квартире. Если жилье арендуется не на полный месяц, то налог следует платить пропорционально числу дней аренды.

Плательщик самостоятельно исчисляет и уплачивает подоходный налог по ставкам, установленным согласно приложению 2 к Налоговому кодексу. Ставки установлены за каждую сдаваемую комнату.

Как оплатить?

Через систему ЕРИП, выбрав раздел «Налоги» и свой регион или город. В списке надо будет найти свою налоговую инспекцию или районный финотдел.

Можно ввести свой УНП (учетный номер плательщика), который можно узнать на сайте МНС.

Кто освобождается от налога?

От уплаты этого налога освобождаются собственники жилья, которые сдают его молодым специалистам или служащим (при наличии подтверждающих документов).

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