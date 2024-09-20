Путин запутался в собственных красных линиях 10 Питер Дикинсон, «Atlantic Council»

20.09.2024, 9:58

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Блеф Кремля вышел наружу.

Владимир Путин попытался провести еще одну из своих знаменитых красных линий 12 сентября, предупредив западных лидеров, что любое решение разрешить Украине использовать ракеты большой дальности на российской территории приведет к тому, что НАТО «вступит в войну» с Россией. «Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны находятся в состоянии войны с Россией», – заявил он, прежде чем пообещать принять «соответствующие решения» в ответ. С этой последней угрозой связана одна очевидная проблема: Украина уже использует рассматриваемое оружие для поражения оккупированных регионов, которые Путин считает российскими, не провоцируя никакой эскалации, не говоря уже о войне между Россией и НАТО.

Комментарии Путина прозвучали на фоне растущих спекуляций о том, что партнеры Украины готовятся снять спорные ограничения на использование западного оружия большой дальности, которые в настоящее время не позволяют наносить удары по военным целям в Российской Федерации. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция предоставили Украине ракеты большой дальности, но до сих пор не позволяли Киеву использовать их на территории России. Однако появляется все больше признаков того, что западные лидеры теперь готовы пересмотреть свою позицию и дать Украине зеленый свет.

Поднимая перспективу Третьей мировой войны, Путин явно надеется запугать Запад и убедить союзников Украины, что было бы благоразумно сохранить нынешний запрет на удары по территории России. В то же время его попытки представить этот вопрос как потенциально переломный момент подрываются его собственной неудовлетворительной реакцией на регулярное использование Украиной поставленных Западом ракет большой дальности в таких регионах, как Крым, которые Путин давно настаивает на том, что они теперь являются частью России. Если идея украинских авиаударов по российской территории действительно представляет собой красную линию для Москвы, почему он не отреагировал ни на одну из этих более ранних атак?

Очевидная непоследовательность позиции Путина дает намек на реалии, стоящие за его империалистическим позерством во время вторжения в Украину. Когда он впервые приступил к вторжению десять лет назад, Путин начал с объявления аннексии Крымского полуострова Украины. В сентябре 2022 года он пошел еще дальше, заявив, что четыре частично оккупированные украинские области теперь являются частью Российской Федерации и останутся российскими «навсегда». Конституция России была должным образом обновлена, чтобы включить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

С тех пор Путин усилил свои территориальные претензии. Он публично хвастался своими украинскими «завоеваниями» и сравнивал свое вторжение с имперской экспансией России при царе Петре Великом в XVIII веке. В июне 2024 года Путин заявил, что для обеспечения прекращения огня и начала мирных переговоров украинские военные должны полностью вывести войска из всех четырех частично оккупированных областей и передать их России. Между тем, кремлевские чиновники часто заявляют, что если Украина хочет прекратить войну, она должна смириться с новыми «территориальными реалиями», созданными вторжением.

Судя по последней красной линии Путина, похоже, что он также еще не полностью приспособился к новым территориальным реалиям, пропагандируемым его собственной пропагандой. Хотя Путин публично настаивает на том, что все пять односторонне «аннексированных» регионов Украины были официально включены в состав Российской Федерации, он, очевидно, не спешит предоставлять им тот же уровень защиты, который предоставляется другим российским регионам. Это нежелание умаляет его усилия изобразить оккупацию украинских земель как необратимую и служит молчаливым признанием того, что в новой империи Путина некоторые регионы более русские, чем другие.

Конечно, это не первый раз, когда Россия предупреждает о надвигающейся войне с НАТО. Напротив, кремлевские чиновники и российские пропагандисты регулярно изображают вторжение в Украину как войну против Запада и часто заявляют, что воюют с НАТО. Также не является чем-то необычным то, что красные линии Путина оказываются подозрительно гибкими. С самого первого дня вторжения российский диктатор часто пытался наложить произвольные ограничения на украинских военных и западных союзников Украины, только чтобы не предпринимать никаких действий, когда эти красные линии впоследствии пересекались.

С февраля 2022 года партнеры Украины развенчивали одну красную линию за другой, расширяя свою военную помощь Киеву от касок и ручного противотанкового оружия до систем ПВО Patriot, ракет большой дальности и истребителей F-16. Украина неоднократно разоблачала блеф Путина, освобождая оккупированные регионы, на которые претендует Кремль, и выводя из строя или потопив около трети всего российского Черноморского флота. В августе 2024 года украинская армия пересекла самую красную из всех красных линий, вторгшись в саму Россию. Вместо того чтобы выполнить свои многочисленные угрозы, Путин ответил, преуменьшив вторжение Украины и изобразив первую оккупацию российских земель со времен Второй мировой войны как простую «провокацию».

Теперь должно быть очевидно, что красные линии Путина – это всего лишь блеф, призванный напугать Запад и изолировать Украину. За последние два с половиной года его попытки наложить ограничения на своих международных противников неоднократно разоблачались и становились все более оторванными от реалий войны. Сейчас мы достигли точки, когда последние красные линии Путина прямо противоречат его собственной пропаганде. Опора российского правителя на пустые угрозы подчеркивает относительную слабость его позиции. Если западные лидеры смогут наконец преодолеть свой страх эскалации, они обнаружат, что Путин гораздо менее грозен, чем он хотел бы, чтобы мы верили.

Питер Дикинсон, «Atlantic Council»

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