Директор белорусской IT-компании Gurtam назвал главный секрет успеха 20.09.2024, 10:10

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Алексей Щурко

И три ключевых критерия эффективности.

Алексей Щурко, основатель крупной и успешной IT-компании Gurtam, дал большое интервью известному литовскому гонщику ралли «Дакар» Бенедиктасу Ванагасу, где рассказал о своих хобби, заработках в компании, трудностях релокации и перспективах собственного бизнеса за границей, пишет «Наша Нива».

Директор белорусской IT-компании Gurtam Алексей Щурко (слева) и известный литовский автогонщик Бенедиктас Ванагас (справа). Фото: YouTube-канал Benediktas Vanagas

На YouTube-канале литовского автогонщика Бенедиктаса Ванагаса, известного своими выступлениями в ралли «Дакар» в составе команды Toyota, вышло большое интервью с Алексеем Щурко, директором крупной и успешной белорусской IT-компании Gurtam, которая переехала в Литву после 2020 года.

Белорусская IT-компания Gurtam (английская транслитерация белорусского слова «гурт» в творительном падеже) была основана в 2002 году Алексеем Щурко и его отцом Владимиром Щурко. Компания создала платформу для спутникового мониторинга и интернета вещей Wialon, а также платформу flespi для ускоренной разработки геолокационных решений. К Wialon подключено более 3,5 миллионов машин и других объектов в более чем 150 странах мира.

Программное обеспечение Gurtam используют сотни тысяч компаний и более 4 миллионов клиентов по всему миру: от служб доставки пиццы и таксопарков до нефтяных корпораций и государственных служб. Офисы компании открыты в пяти странах: Литве, Грузии, ОАЭ, Аргентине и США.

Gurtam начала релокацию из Беларуси в 2020 году и полностью завершила уход в феврале 2023 года. В марте 2022 компания приостановила продажу своих продуктов в России, а в декабре того же года ликвидировала российское юридическое лицо.

Алексей Щурко отмечает, что его компания с помощью собственных технологий стремится делать мир лучше, спасать человеческие жизни и заботиться об экологии. Разработки Gurtam, по словам Щурко, помогают сокращать вредные выбросы в атмосферу, что по эффекту эквивалентно посадке около 100 деревьев ежедневно.

Сам бизнесмен не занимает пост генерального директора компании, называя себя только главным разработчиком Gurtam. Он объясняет это тем, что не хочет концентрировать власть в руках одного человека и доверяет другим сотрудникам.

«Я просто хочу создать компанию и позволить людям продолжать ее строить. Я лишь указываю им правильное направление, а они решают все остальное. При этом я меняю свои роли: на одной неделе я инженер-разработчик, на другой — менеджер, и только на третьей — уже директор. Когда я инженер, то не провожу совещаний как руководитель компании, а вместе с остальными разрабатываю стратегии, тактики, и мы просто много общаемся.

Я работаю по принципу 50/50. Но даже во время моей лидерской недели я посвящаю совещаниям только три дня в неделю, а два дня всегда оставляю на работу в роли обычного инженера. В будущем я хочу распределять 70% своего рабочего времени на создание чего-то нового, а 30% оставить на управление компанией», — делится Алексей Щурко в интервью литовскому гонщику.

Руководитель Gurtam Алексей Щурко за штурвалом легкого самолёта. Фото: YouTube-канал Benediktas Vanagas

Щурко считает, что секрет успеха заключается в трудолюбии и в том, чтобы уделять большое количество времени и внимания своей профессии. Главным хобби он называет пилотирование самолетов, так как «полет дарит массу эмоций и ощущение свободы».

Бизнесмен выделяет три ключевых критерия эффективности Gurtam, которые компания должна держать в приоритете: доход от деятельности сотрудников, количество инженеров-разработчиков и показатели чистой прибыли.

«У нас есть три очень простых параметра, которые помогают понять, движемся ли мы в правильном направлении. Первый — доход от деятельности сотрудников, который должен составлять 200 тысяч долларов в год на одного человека. Это позволяет выплачивать высокие зарплаты, которые обычно составляют около 60% от всех операционных затрат.

Второй параметр — это количество инженеров-разработчиков, которое должно составлять 40% от общего числа сотрудников. Пока у нас только 30%, но мы стремимся к этой цели.

Третий критерий — уровень чистой прибыли компании, который должен быть на уровне 25-30% от общего дохода и не опускаться ниже 20%. Высокая прибыльность дает нам свободу действий и возможность отблагодарить сотрудников, чтобы они чувствовали себя частью компании и могли воспользоваться плодами своего труда», — отметил Щурко.

Он также подчеркнул важность внедрения и развития систем искусственного интеллекта, так как они создают новые рынки труда и освобождают людей от рутинных задач, позволяя им сосредоточиться на более сложной деятельности, требующей человеческих решений.

Бенедиктас Ванагас и Алексей Щурко пилотируют легкий самолет. Фото: YouTube-канал Benediktas Vanagas

Самым сложным решением, которое пришлось принять при управлении компанией, Алексей Щурко называет решение о релокации из Беларуси в Литву в 2020 году. Затем компания разорвала все связи с Россией из-за войны в Украине, что, по словам бизнесмена, также стало тяжелым ударом, поскольку российский рынок составлял около 20% от общей международной выручки Gurtam.

«Однако, несмотря на трудности, нам удалось сохранить 70-80% наших сотрудников, и в итоге из этой ситуации мы вышли победителями», — подчеркивает Щурко.

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