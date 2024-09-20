Зеленский обновил состав Ставки 20.09.2024, 10:15

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Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Вывел из нее бывшего главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ президента Украины.

В соответствии с указом, в персональный состав Ставки были введены:

вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

В то же время внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.

В частности бывший глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.

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