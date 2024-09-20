Зеленский обновил состав Ставки
- 20.09.2024, 10:15
- 1,898
Подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего. Вывел из нее бывшего главу Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрия Кулебу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой указ президента Украины.
В соответствии с указом, в персональный состав Ставки были введены:
вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;
министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
В то же время внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин утвержден в персональном составе Ставки.
В частности бывший глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.