закрыть
20 сентября 2024, пятница, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли новый способ избавить человека от желания выпить

13
  • 20.09.2024, 10:23
  • 7,154
Ученые нашли новый способ избавить человека от желания выпить

Он очень прост.

Половина злоупотребляющих алкоголем людей сообщили, что этикетки с информацией о высокой калорийности напитков могут заставить их отказаться от его употребления. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

Ученые опросили почти пять тысяч британцев. 54% участников, злоупотребляющих алкоголем, заявили, что информация о калорийности напитка может заставить их отказаться от него, пить реже или меньше. В группе людей, которые редко употребляли алкоголь, о том же самом заявили 44% опрошенных.

Также четверть злоупотребляющих алкоголем заявили, что при наличии выбора они предпочтут напитки с низким содержанием калорий.

Авторы работы считают, что этикетки с указанием калорийности могут быть полезны для профилактики ожирения. Сильно пьющие люди часто страдают ожирением, отчасти потому, что алкоголь содержит много калорий.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Оставьте их в покое
Оставьте их в покое Виталий Портников