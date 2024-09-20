«Подписчик попросил назвать питомца в честь его начальника» 3 20.09.2024, 10:39

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Молодой парень переехал в деревню стал звездой соцсетей.

Андрей переехал в деревню из столицы восемь лет назад, а затем начал вести блог о своей жизни. Он подписался лаконично: «Деревенщина Андрей».

Сейчас за повседневной жизнью Андрея следят 123 тысячи подписчиков в TikTok. Его видео часто попадают в рекомендации и набирают сотни тысяч просмотров. Почему жить в деревне хорошо и в чем секрет популярности блога о простом деревенском быте, рассказывает «Точка».

Из деревни — с любовью

В деревню Заречье Столбцовского района Андрей переехал меньше двух месяцев назад, еще обживается. Этот дом ему предложила подписчица — пожить просто так, без оплаты. Теперь же парень подумывает его купить.

«Раньше снимали дом в Смолевичах — отдали за год около $3000. А потом просто написала девушка. Говорит, стоит дом — только заезжайте. Газовое отопление есть, ванна и туалет в доме. Мы и переехали», — рассказывает Андрей.

Перевозили все хозяйство и вещи целой 20-тонной фурой — и сумма за смену места вышла астрономической.

«Козам надели памперсы», — смеется парень.

Веранду Андрей сделал своими руками.

Предметы декора — все, что нашлось в доме и сараях. Особая гордость — красный торшер, который достали из курятника и отчистили от помета.

«Плюс старого дома — в нем всегда есть большие запасы сервизов и хрусталя на все случаи жизни», — приносит чай и вступает в беседу жена Андрея Соня.

Посуда в доме долго не хранится: козы слишком настойчиво пытаются присоединиться к чаепитию.

То и дело норовят залезть на стол, утащить вкусняшку и даже попить из кружки. Только отвернулся — развернут все.

В Минске ничто не держало

Когда Андрею было 17, родители купили дачу под Радошковичами. Ездили туда периодически, как все — на отдых.

«Я работал в печатном салоне 10 лет кряду. И в какой-то момент понимаю: не хочу возвращаться домой, в квартиру. Начал ездить на дачу, что-то выращивать: цветы, кабачки, ежевику. Так и втянулся, начал там оставаться. Меня ничто не держало в Минске — ничего интересного», — вспоминает Андрей.

Сейчас парень работает онлайн — можно жить где угодно. Поэтому где только не побывал. Три года назад с женой работали на ферме павлинов на Кипре. Потом — в Грузии на свиноферме, под Москвой на ферме альпак. Дальше — на белорусской улиточной ферме. Почему такой выбор? Говорит, просто было кайфово.

«Такое внутреннее стремление: мне хочется этим заниматься, мне это нравится. Просто люблю это. Все так и работает: что нравится, то и «выстреливает»», — говорит Андрей.

В деревне стало появляться свое хозяйство, а вместе с животными — и блог.

Назвали козла в честь начальника

Сначала были курочки.

«Мои девочки карамельные. Обожаю их. Забивать я их, конечно же, не буду. У меня животные будут просто жить и радоваться», — проводит экскурсию блогер.

Питомцам дают имена подписчики — варианты могут предлагать те, кто активно донатит и помогает маленькому хозяйству.

К примеру, у Андрея живет козел по кличке Адель — так его попросил назвать подписчик из Германии… в честь своего руководителя.

«Козочек Киру и Арину мне подарили. Подписчики спросили: «Хочешь коз?» Конечно, хочу, у меня вообще такое спрашивать нельзя. Всех сюда — всех буду любить», — смеется парень.

«Гусятки мои. Покупал их уже взрослыми, так они до сих пор немного людей побаиваются, диковатые. Другое дело, если выращиваешь птенцов сам, прям с яйца в инкубаторе», — пытается показать птиц хозяин.

Парень многое делает своими руками — и сараи для животных обустроил, и навел порядок во дворе.

Миллионы просмотров

Обо всем этом Андрей рассказывает в своем блоге. На монтаж одного видео уходит около четырех часов. Но оно того стоит: начнешь смотреть — не остановишься.

«Первое видео, которое «залетело», — про то, как я выращиваю вешенки. На 3 млн просмотров! И с тех пор пошло. Но блог я сначала активно не вел. А потом подумал: почему бы и нет? У меня ведь огромный опыт работы с контентом, продвижением. Тем более что у меня это очень хорошо получается», — говорит Андрей.

На участке еще много работы. В планах — построить здесь новый дом. И завести коня — парень очень об этом мечтает. Ну и, конечно же, продолжать вести свой деревенский блог.

Подписчики поддерживают: донатами, по хозяйству, с ремонтом — только продолжай снимать. Целевая аудитория абсолютно разная: все возрасты и разные интересы.

«Людям нравится этот вайб. Главная идея видео — good mood. У меня получается это — подарить человеку хорошее настроение. Значит, нужно продолжать», — говорит блогер.

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