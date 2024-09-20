закрыть
20 сентября 2024, пятница, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Подписчик попросил назвать питомца в честь его начальника»

3
  • 20.09.2024, 10:39
  • 1,990
«Подписчик попросил назвать питомца в честь его начальника»

Молодой парень переехал в деревню стал звездой соцсетей.

Андрей переехал в деревню из столицы восемь лет назад, а затем начал вести блог о своей жизни. Он подписался лаконично: «Деревенщина Андрей».

Сейчас за повседневной жизнью Андрея следят 123 тысячи подписчиков в TikTok. Его видео часто попадают в рекомендации и набирают сотни тысяч просмотров. Почему жить в деревне хорошо и в чем секрет популярности блога о простом деревенском быте, рассказывает «Точка».

@andrew_redneck Мой один день в деревне 💚🐔 #деревня #фермерскоехозяйство #улиточнаяферма #куриныеяйца #жизньвдеревне ♬ оригинальный звук - ДЕРЕВЕНЩИНА АНДРЕЙ

Из деревни — с любовью

В деревню Заречье Столбцовского района Андрей переехал меньше двух месяцев назад, еще обживается. Этот дом ему предложила подписчица — пожить просто так, без оплаты. Теперь же парень подумывает его купить.

«Раньше снимали дом в Смолевичах — отдали за год около $3000. А потом просто написала девушка. Говорит, стоит дом — только заезжайте. Газовое отопление есть, ванна и туалет в доме. Мы и переехали», — рассказывает Андрей.

Перевозили все хозяйство и вещи целой 20-тонной фурой — и сумма за смену места вышла астрономической.

«Козам надели памперсы», — смеется парень.

Веранду Андрей сделал своими руками.

Предметы декора — все, что нашлось в доме и сараях. Особая гордость — красный торшер, который достали из курятника и отчистили от помета.

«Плюс старого дома — в нем всегда есть большие запасы сервизов и хрусталя на все случаи жизни», — приносит чай и вступает в беседу жена Андрея Соня.

Посуда в доме долго не хранится: козы слишком настойчиво пытаются присоединиться к чаепитию.

То и дело норовят залезть на стол, утащить вкусняшку и даже попить из кружки. Только отвернулся — развернут все.

В Минске ничто не держало

Когда Андрею было 17, родители купили дачу под Радошковичами. Ездили туда периодически, как все — на отдых.

«Я работал в печатном салоне 10 лет кряду. И в какой-то момент понимаю: не хочу возвращаться домой, в квартиру. Начал ездить на дачу, что-то выращивать: цветы, кабачки, ежевику. Так и втянулся, начал там оставаться. Меня ничто не держало в Минске — ничего интересного», — вспоминает Андрей.

Сейчас парень работает онлайн — можно жить где угодно. Поэтому где только не побывал. Три года назад с женой работали на ферме павлинов на Кипре. Потом — в Грузии на свиноферме, под Москвой на ферме альпак. Дальше — на белорусской улиточной ферме. Почему такой выбор? Говорит, просто было кайфово.

«Такое внутреннее стремление: мне хочется этим заниматься, мне это нравится. Просто люблю это. Все так и работает: что нравится, то и «выстреливает»», — говорит Андрей.

В деревне стало появляться свое хозяйство, а вместе с животными — и блог.

Назвали козла в честь начальника

Сначала были курочки.

«Мои девочки карамельные. Обожаю их. Забивать я их, конечно же, не буду. У меня животные будут просто жить и радоваться», — проводит экскурсию блогер.

Питомцам дают имена подписчики — варианты могут предлагать те, кто активно донатит и помогает маленькому хозяйству.

К примеру, у Андрея живет козел по кличке Адель — так его попросил назвать подписчик из Германии… в честь своего руководителя.

«Козочек Киру и Арину мне подарили. Подписчики спросили: «Хочешь коз?» Конечно, хочу, у меня вообще такое спрашивать нельзя. Всех сюда — всех буду любить», — смеется парень.

«Гусятки мои. Покупал их уже взрослыми, так они до сих пор немного людей побаиваются, диковатые. Другое дело, если выращиваешь птенцов сам, прям с яйца в инкубаторе», — пытается показать птиц хозяин.

Парень многое делает своими руками — и сараи для животных обустроил, и навел порядок во дворе.

Миллионы просмотров

Обо всем этом Андрей рассказывает в своем блоге. На монтаж одного видео уходит около четырех часов. Но оно того стоит: начнешь смотреть — не остановишься.

«Первое видео, которое «залетело», — про то, как я выращиваю вешенки. На 3 млн просмотров! И с тех пор пошло. Но блог я сначала активно не вел. А потом подумал: почему бы и нет? У меня ведь огромный опыт работы с контентом, продвижением. Тем более что у меня это очень хорошо получается», — говорит Андрей.

На участке еще много работы. В планах — построить здесь новый дом. И завести коня — парень очень об этом мечтает. Ну и, конечно же, продолжать вести свой деревенский блог.

Подписчики поддерживают: донатами, по хозяйству, с ремонтом — только продолжай снимать. Целевая аудитория абсолютно разная: все возрасты и разные интересы.

«Людям нравится этот вайб. Главная идея видео — good mood. У меня получается это — подарить человеку хорошее настроение. Значит, нужно продолжать», — говорит блогер.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Оставьте их в покое
Оставьте их в покое Виталий Портников