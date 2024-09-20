Магнус Карлсен призвал не отменять санкции против шахматных федераций Беларуси и РФ

Магнус Карлсен призвал не отменять санкции против шахматных федераций Беларуси и РФ1
- 20.09.2024, 10:49
Норвежец получил награду лучшего игрока за последние 100 лет.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил награду как лучший шахматист последних 100 лет и сделал важное заявление на церемонии.
33-летний Карлсен, 16-й чемпион мира (2013–2023), 7-кратный чемпион мира по блицу и 5-кратный по рапиду, высказался против снятия санкций с российских и белорусских шахматных федераций.
Nice tribute by Magnus Carlsen to @Kasparov63, not only to the chess-player, but also to the political activist!#GOATS pic.twitter.com/Eb9UH0J7zF— Peter Heine Nielsen (@PHChess) September 19, 2024
В своей речи он скромно добавил, что этот приз, по его мнению, больше заслужил Гарри Каспаров.
«Несколько странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если быть честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама.
Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но все равно думаю, что он больше заслуживает этого. По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он бы воспользовался возможностью дать совет не отменять санкции против российской и беларусской шахматных федераций.
Вот и я говорю то же», – сказал Карлсен.
Отметим, что в момент выступления Магнуса с ним на сцене был президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович. Раньше была информация, что вопрос о возвращении РФ и Беларуси к соревнованиям под своим флагом все еще включен в заседание ФИДЕ. Генассамблея международной шахматной федерации состоится 21−22 сентября в Будапеште.