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Магнус Карлсен призвал не отменять санкции против шахматных федераций Беларуси и РФ

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  • 20.09.2024, 10:49
Магнус Карлсен призвал не отменять санкции против шахматных федераций Беларуси и РФ
Магнус Карлсен

Норвежец получил награду лучшего игрока за последние 100 лет.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен получил награду как лучший шахматист последних 100 лет и сделал важное заявление на церемонии.

33-летний Карлсен, 16-й чемпион мира (2013–2023), 7-кратный чемпион мира по блицу и 5-кратный по рапиду, высказался против снятия санкций с российских и белорусских шахматных федераций.

В своей речи он скромно добавил, что этот приз, по его мнению, больше заслужил Гарри Каспаров.

«Несколько странно получать эту награду, пока я еще активный игрок. Сейчас я, если быть честным, больше думаю о матче сборной Норвегии против Вьетнама.

Конечно, я должен был принять эту награду, но, по моему мнению, Гарри Каспаров имел лучшую карьеру, чем я. Я понимаю, почему я получил эту награду, но все равно думаю, что он больше заслуживает этого. По крайней мере, я скажу в честь Гарри, потому что я уверен, что он бы воспользовался возможностью дать совет не отменять санкции против российской и беларусской шахматных федераций.

Вот и я говорю то же», – сказал Карлсен.

Отметим, что в момент выступления Магнуса с ним на сцене был президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович. Раньше была информация, что вопрос о возвращении РФ и Беларуси к соревнованиям под своим флагом все еще включен в заседание ФИДЕ. Генассамблея международной шахматной федерации состоится 21−22 сентября в Будапеште.

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