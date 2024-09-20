«Профессиональная армия РФ уничтожена» 1 20.09.2024, 11:06

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Это заставило россиян применять новую тактику возле Торецка.

На Торецком направлении бои за отдельные участки могут длиться до месяца, при этом Россия почти полностью потеряла свою профессиональную армию во время войны против Украины. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала «Эспрессо».

Он отметил, что возле Торецка ситуация остается сложной, враг продолжает активные штурмы, пытаясь вытеснить украинских защитников с позиций.

«Не очень люблю мифы о том, что враг непутевый, но относительно профессиональной армии, то профессиональную армию враг почти потерял. Однако дело не в том, профессиональные они или нет, элитные или не элитные. Дело в том, что их достаточно», - подчеркнул Иевлев.

Иевлев также добавил, что на этом направлении россияне уже не допускают таких ошибок, как раньше в Авдеевке, когда на штурмы бросали группы по 50-70 человек.

«Россияне постоянно ползут ночью, пытаясь зайти в посадку небольшими группами до 10 человек и пытаются закопаться», - указывает он.

По его словам, бой за отдельные участки может длиться до месяца, как это происходит с одной из посадок, за которую уже идут бои в течение месяца.

«То есть дело не в качестве и элитности, а в том, что, к сожалению, у врага нет дефицита личного состава», - заметил Иевлев.

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