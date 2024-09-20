Белорусские танкисты уехали в Россию 5 20.09.2024, 11:15

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Перенимать опыт ведения боевых действий у «прямых участников «СВО».

Военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил убывают на полигон Мулино Российской Федерации для обучения, сообщили в Минобороны.

«У наших коллег мы будем перенимать опыт ведения боевых действий. Это огневая подготовка, тактическая подготовка, вождение в сложных условиях местности. С учетом происходящего в мире и в особенности вокруг Республики Беларусь подготовка с прямыми участниками «СВО» очень актуальна для наших подразделений», — рассказал командир батальона.

Сообщается, что интенсивную подготовку на базе центра белорусские танкисты будут проходить в течение месяца.

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