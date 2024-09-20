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WSJ: Путин потерпел очередную неудачу

  • 20.09.2024, 11:16
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WSJ: Путин потерпел очередную неудачу

Пытаясь перестроить мировую торговлю.

В условиях экономического кризиса, вызванного вторжением на Украину, Россия попыталась отказаться от торговли с Западом и наладить новые связи с азиатскими державами - Китаем и Индией - в обход санкций. Однако переориентировать сложившиеся десятилетиями торговые отношения и маршруты оказывается непросто, пишет The Wall Street Journal.

Так, в этом году США ввели новые правила, которые повышают риск штрафов для иностранных банков, работающих с Россией. Эти вторичные санкции ограничили рост торговли между Россией и ее новыми торговыми партнерами.

России удалось переориентировать поставки нефти

Нефть можно перевозить по всему миру большими танкерами, а не по стационарным трубопроводам. Таким образом Россия смогла обойти навязанное Западом ограничение цен, перевозя нефть на так называемом теневом флоте устаревших танкеров, на которые ограничения не действуют.

С газом все обстоит сложнее

Большая часть российского экспорта газа раньше шла в Европу по трубопроводам. При этом Россия имеет лишь ограниченные трубопроводные мощности, идущие в Китай, и до сих пор Пекин препятствовал одобрению нового масштабного газопровода между двумя странами.

Природный газ также можно сжижать и перевозить на специализированных танкерах, но возможности России в этой области ограничены. Кроме того, санкции США в отношении нового крупного российского проекта по производству СПГ еще больше осложняют перспективы Москвы, пишет WSJ.

Задержки на железной дороге замедляют экспорт

Существующие железнодорожные линии не справляются с возросшими объемами торговли России с Азией. В результате угольный сектор, традиционно имеющий приоритетный доступ к железной дороге, оказался под угрозой со стороны других грузов, включая лес, сталь и контейнерные перевозки. Экспорт российского угля на ключевой китайский рынок и доходы бюджета, которые он приносит, в последние месяцы стагнируют, отмечает WSJ.

Доступ к рынкам других стран затруднен

Москва надеялась, что сможет активизировать перевозки через Северный Ледовитый океан - по этому маршруту путь из западных портов России в Японию занимает около 18 дней по сравнению с 37 днями по Суэцкому каналу. Однако санкции США препятствуют возможности Москвы получить ледоколы, и по словам экспертов, рост объемов грузов, следующих по этому маршруту, в последние годы остановился.

Россия также стремится вдвое сократить время экспорта на рынок Индии, используя так называемый транспортный коридор «Север-Юг» через Иран. Однако отсутствие железнодорожной инфраструктуры в Иране, ограничения по пропускной способности портов и неопределенность с источниками финансирования задерживают реализацию планов по созданию этого маршрута, говорят эксперты.

Санкции против России

Совет ЕС 24 июня сообщил, что утвердил 14-й пакет санкций против России. Согласно сообщению, 116 юридических и физических лиц попали под санкции. В целом отмечалось, что новый пакет нацелен на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Кроме того, ЕС вскоре планирует рассмотреть вопрос санкционного листа против серых торговцев российской нефтью.

Ранее США ввели санкции против сети из пяти групп и одного лица за осуществление платежей между Россией и Северной Кореей для поддержки войны против Украины.

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