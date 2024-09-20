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Базы больше нет

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 20.09.2024, 11:31
  • 1,050
Базы больше нет

Симметричный ответ Кремлю должен выглядеть именно так.

Небольшое дополнение к информации по арсеналу, который взлетел на воздух в Тверской области. Как уже описали многие источники, эта база – новейший арсенал главного ракетно-артиллерийского управления вражеских вооруженных сил. Его ввели в эксплуатацию в 2018 году, и построен он был по последнему слову их военно-инженерной техники. Между прочим, еще в 2012 году в рамках комплексной программы военного министерства федерации по модернизации системы хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, было начато строительство 13 новых арсеналов и этот был одним из них.

Очевидно, что особое внимание там уделили хранению новейших разработок в области ракетостроения. Понятно, что артиллерийские снаряды и мины можно хранить и на других арсеналах, что обычно практиковалось, а вот условия хранения новых ракет – другое дело. Коллеги пишут о том, что именно там хранились ракеты «Искандер», поскольку и географически, и технически, это место было идеальным для хранения именно таких средств поражения. Так, в прессе появились сообщения со ссылкой на наши источники, в которых было сказано следующее:

«На складе боеприпасов в городе Торопец хранились ракеты РСЗО «Град», С-300, С-400, баллистические ракеты комплексов «Искандер», которые могут быть оснащены в том числе и ядерной боеголовкой, а также северокорейские KN23»

Другие же СМИ, со ссылкой на источники в наших спецслужбах, пишут несколько иначе:

«Уничтожены были ракеты для «Искандеров», комплексов «Точка-У», а также авиабомбы и артиллерийские боеприпасы».

А мы же помним, как лапти радовались мему «Не смешите наши Искандеры»? И вот, если они складировались именно в этом арсенале, то можно с уверенностью говорить о том, что ВСУ действительно рассмешили их Искандеры. И хохот оказался настолько мощным, что наверное, и до сих пор слышны его раскаты. Ну а вражеские источники рассказали еще более пикантные подробности того, что же там так весело взрывается. Правда, про Искандеры они ничего не написали, зато из их текста следует нечто более интересное, итак:

«Пожар на складах возле города Торопец Тверской области продолжается. Напомним, 107-й арсенал ГРАУ ночью был атакован беспилотниками. Поступает все больше информации от наших источников. Сейчас разворачивается эвакуация населения, есть угроза распространения пожара и большого разлета осколков снарядов. По уточненным данным, на складе находились ракеты для РСЗО и С-300, мины для минометов, небольшая часть снарядов для артиллерии 152-мм и около десятка единиц гиперзвуковых ракет Кинжал.

Собеседники предполагают, что именно детонация Кинжалов в сумме с другими ракетами привела к небольшому землетрясению. Почему Кинжалы привезли на этот арсенал и хранили вместе с другими снарядами – вопрос не к нам. Собеседники отмечают, что последние Кинжалы привезли не более недели назад. Допускается, что информацию врагу мог передать крот из числа военных или местных жителей. В Тверскую область выехала проверка Минобороны».

Здесь мы просто уточним, что согласно тексту, противник акцентировался именно на «Кинжалах» и вскользь пробежался по ракетам ПВО С-300, которые явно не были в гордом одиночестве. Более того, пассаж о том, что Кинжалы хранили с другими ракетами, предполагает что «другие ракеты» это не энное количество ракет к С-300, а с разными типами ракет, и скорее всего, там же были и Искандеры. Тем более, что Кинжал являет собой урезанную версию Искандера, просто без части разгонного блока, поскольку запускается не с поверхности Земли и не со скорости 0 км/ч, а с борта самолета Су-31К, который выходит в точку пуска на скорости 3 МАХ. Так что скорее всего, попасть удалось именно туда, куда надо.

Но теперь возникает другой вопрос, чем именно туда попали, поскольку арсенал новый и там вряд ли ракеты складировали на грунт, а тем более – свежие, только с завода. А это означает, что боеприпас, поразивший нужный «ангар», имел БЧ совсем не ту, что имеют наши обычные дроны. Хотя, ходят разговоры о том, что для атаки на базу было задействовано около 100 дронов. Но вряд ли они ударили одновременно, а если бы работали последовательно, то на десятом или двадцатом кто-то уже начал бы снимать видео. Но в данном случае, видео прилетов пока нет.

Однако, если даже допустить, что туда прилетела сотня дронов, они все равно имеют крайне ограниченные возможности в плане атаки защищенных объектов. Ведь надо было пробить бетонные перекрытия, а это уже очень похоже на работу баллистики и наводит на размышления о том, не был ли это первый удар ракетой «Гром-2» или как их там называют? Между прочим, у противника и вовсе выпали в осадок, а их паблики уже пестрят вот такими сообщениями:

Судя по тому видео, на котором показан первый взрыв, прилетело именно туда, где одновременно находилось очень много крупных боеприпасов и именно они дали первичную, самую мощную детонацию. То есть, прилетело мощно и точно, а дальше уже полетело все то, что поменьше. В итоге, по разным данным, на базе было около 30 тыс тонн боеприпасов и если первый взрыв дали ракеты, которые составляли треть всего запаса, то это мощность взрыва ядерной боеголовки в 10+ килотонн, что сопоставимо с мощностью бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму. И между прочим, на видео взрывная волна выглядела именно так, как это бывает при взрыве ядерного боеприпаса.

По последним данным, детонация в районе арсенала продолжается до сих пор, а забавный дымок, идущий с места события, уже фиксируют камеры спутников, заточенные на мониторинг земной поверхности. В частности, по данным аппарата, фиксирующего пожары, огонь распространился по всей территории базы и даже за ее пределы:

А тем временем, на сайте Торопецкого муниципального округа, глава администрации украшен вот такой фотографией.

В общем, вчерашний «пейджерный штурм», устроенный израильскими спецслужбами, слегка померк от того, что смогли сделать украинские спецы. По крайней мере, ряд источников говорит о том, что сейсмические станции мира зафиксировали несколько землетрясений, магнитудой 2-2,5 балла. Так что фейерверк явно удался, а сколько там было уничтожено ракет – скоро узнаем наверняка. В любом случае, когда речь заходит о не симметричном ответе на агрессию Федерации, то наверное, он должен выглядеть как-то так.

Anti-Colorados, Defence-Line

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