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В Минске водитель искал в багажнике прикуриватель, а его ударили и угнали авто

  • 20.09.2024, 11:39
В Минске водитель искал в багажнике прикуриватель, а его ударили и угнали авто

Так пьяный приезжий хотел вернуться в аэропорт.

В Минске 52-летний иностранец ударил владельца авто, который оставил ключ в замке зажигания. После он угнал легковушку и попал в ДТП, пишут «Минск-Новости». Иностранца задержали и судили — выяснилось, что он прилетал в столицу к знакомой, но встреча не удалась.

Белорус с семьей приехал погостить в столицу к знакомым, которые живут на улице Германовской. Ночью он захотел взять в машине зажигалку, но не нашел ее там. Тогда вставил ключ в замок зажигания, чтобы подключить прикуриватель, и стал искать его в багажнике. Вдруг мужчина почувствовал сильный удар в лицо, от которого упал. Нападавший сел за руль Chevrolet Cruze и поехал.

Хозяин легковушки побежал следом. Через несколько сотен метров угонщик не справился с управлением и столкнулся с проезжавшим мимо такси Kia Rio — водитель пригрозил вызвать милицию. Эти слова разозлили злоумышленника, он попытался ударить таксиста, а потом вновь сел за руль и снова врезался в машину.

Подоспевший владелец Chevrolet вытащил угонщика из салона и удерживал его до приезда милиции.

Оказалось, иностранец прилетел в Минск, чтобы встретиться со знакомой, но не смог до нее дозвониться и поехал к приятельнице домой, однако дверь ему не открыли. Тогда мужчина решил отправиться обратно в аэропорт, для чего и угнал чужую машину. В момент совершения преступления он был пьян.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело. Вину он признал частично.

«Обвиняемый работал механиком-наладчиком, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (угоне), совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения, и на основании ч. 2 ст. 214 УК назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях общего режима», — рассказал начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минска Александр Жешко.

Приговор вступил в законную силу.

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