В Ушачах за репосты судили почетного гражданина района 20.09.2024, 11:53

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И еще двух человек.

19 сентября суд Ушачского района рассмотрел административные дела против трех сотрудников «Белтелекома».

Их обвинили в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Среди осужденных — почетный гражданин района Геннадий Орловский. В «Белтелекоме» он работает кабельщиком-спайщиком 4-го разряда.

Также за «экстремизм» судили инженеров Сергея Чарткова и Дмитрия Федуковича. Результаты судов неизвестны.

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