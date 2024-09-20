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В Ушачах за репосты судили почетного гражданина района

  • 20.09.2024, 11:53
  • 2,360
В Ушачах за репосты судили почетного гражданина района

И еще двух человек.

19 сентября суд Ушачского района рассмотрел административные дела против трех сотрудников «Белтелекома».

Их обвинили в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Среди осужденных — почетный гражданин района Геннадий Орловский. В «Белтелекоме» он работает кабельщиком-спайщиком 4-го разряда.

Также за «экстремизм» судили инженеров Сергея Чарткова и Дмитрия Федуковича. Результаты судов неизвестны.

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