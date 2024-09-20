В Ушачах за репосты судили почетного гражданина района
- 20.09.2024, 11:53
- 2,360
И еще двух человек.
19 сентября суд Ушачского района рассмотрел административные дела против трех сотрудников «Белтелекома».
Их обвинили в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Среди осужденных — почетный гражданин района Геннадий Орловский. В «Белтелекоме» он работает кабельщиком-спайщиком 4-го разряда.
Также за «экстремизм» судили инженеров Сергея Чарткова и Дмитрия Федуковича. Результаты судов неизвестны.