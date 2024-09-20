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Российский морпех показал украинскому дрону плакат «Можно что-нибудь покушать, сил нет» и сдался в плен

21
  • 20.09.2024, 11:54
  • 8,870
Российский морпех показал украинскому дрону плакат «Можно что-нибудь покушать, сил нет» и сдался в плен

Видеофакт.

На Херсонщине российский морпех сдался в плен украинскому дрону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем намерении сдаться он сообщил оператору БПЛА плакатом с надписью «Можно что-нибуть покушать. Сил нету».

«Уникальные кадры от военнослужащих ВСУ, подписчиков канала, которые с помощью тяжелого дрона «Баба Яга» убедили российского солдата сдаться в плен. Андрей Алимов, 22 года, военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты. Российское командование отправило его на один из островов в Херсонской области с одним сухпайком на 21 день. Зато Алимов провел там целых три месяца, питался лягушками, корнями камыша и пил воду из Днепра. Но не сдавался и верил, что его заберут. Вера исчезла, когда его ранило в ногу, а обещаниями об эвакуации кормили еще два месяца. Когда нога стала совсем плохой, он вышел и сдался украинскому дрону», - говорится в комментарии к видео процесса сдачи в плен.

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