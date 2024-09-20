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Мошенники придумали новый развод в интернете

  • 20.09.2024, 12:04
  • 4,734
Мошенники придумали новый развод в интернете

На этот раз они взялись за Telegram.

Пользователи Telegram начали получать фальшивые сообщения, якобы от службы поддержки, о том, что на их имя оформлена заявка на удаление профиля. В сообщении предлагалось отменить процедуру, перейдя по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, визуально копирующий Telegram.

Для завершения процесса пользователям требовалось ввести свой номер телефона и код безопасности, после чего мошенники получали доступ к аккаунту, сообщает столичная милиция.

В действительности, Telegram не предоставляет возможности удалять аккаунт через службу поддержки — это может сделать только сам пользователь.

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