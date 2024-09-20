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Знак бездны

9
  • Владимир Пастухов
  • 20.09.2024, 12:06
  • 8,212
Знак бездны

Кашпировский вернулся не просто так, а по случаю.

90-е возвращаются. Возвращаются чеченцы и предатели, возвращаются свидетели отнюдь не Иеговы, возвращается Березовский с его адвокатами, вернулся даже Кашпировский.

Это не столько дух 90-х, — он мертв, — сколько душок: противный, чуть сладковатый, вонючий.

Так пахнут подвалы старых домов. Ты можешь сделать сверху супер-пупер евролюкс ремонт, но этот запах будет все равно обдавать тебя при входе в подъезд. И, пожив так в своей отреставрированный на западный манер квартире энное количество лет, понимаешь: все зря, надо сносить и строить заново на новом месте.

Один британский джентльмен, попав в блистательную Францию одного из последних Людовиков, написал, что все известные признаки приближающейся революции он обнаружил в полной готовности. Ему никто не поверил, но несколько десятилетий спустя Франция взорвалась одной из самых грандиозных революций в истории человечества.

Вот и я могу сказать, что все известные мне признаки приближения русской революции налицо. Главные из них — провокации и мистицизм.

Последние годы правления Романовых — это время азефов и распутиных, время модальной этики и ухода от реальности в дзен. Поверьте, Кашпировский вернулся не просто так, а по случаю. Это знак бездны.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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