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В Беларуси исчез целый населенный пункт

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  • 20.09.2024, 12:18
  • 5,710
В Беларуси исчез целый населенный пункт

Что за он и где находился?

В Беларуси стало на один населенный пункт меньше — в этом году прекратила существование деревня Высоты в Витебской области, пишет портал Blizko.by со ссылкой на информационный бюллетень предприятия «Белгеодезия».

Решение о «закрытии» деревни Высоты было принято еще 28 июня, но известно о нем стало только сейчас, в сентябре. Это первое и пока единственное исчезновение населенного пункта в этом году.

В «Перечне наименований географических объектов, прекративших свое существование», под № 4943 значится, что деревня под названием Высоты в Первомайском сельсовете Городокского района Витебской области больше не существует.

Согласно карте Генштаба за 1980 год, в деревне проживало около 40 человек. Она располагалась на высоких холмах среди лесов.

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