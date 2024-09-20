«Путин себя сдерживает себя от важного шага» 4 20.09.2024, 12:22

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Это решение может послужить сигналом к его устранению.

Кампания борьбы со старыми генералами в РФ, которая и так идет довольно интенсивно, получила новый импульс после удара Украины по российскому складу в Торопце.

Очевидно, что подобных историй со взрывами арсеналов в России будет еще много. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в интервью для YouTube-канала «Сейчас».

«Следствие идет, и люди на этом зарабатывают себе звездочки. Наверняка идет торг. Кто-то предлагает деньги за невключение в черные списки. У кого-то есть финансы, а у кого-то нет. Кто-то рассчитывает на поддержку Шойгу, а потом оказывается, что у Шойгу нет таких ресурсов. То есть там все идет вовсе не по законам правового государства», – рассказал оппозиционер.

По мнению политика, коррупционеров из ближайшего окружения Шойгу будут сажать и дальше, но самого Шойгу Путин не тронет.

Дело в том, что диктатор понимает: никого из близких и неприкасаемых лучше не арестовывать. «Если он тронет хотя бы одного из них, для всех остальных это станет сигналом, что он может быть следующим. А это люди достаточно влиятельные, богатые, которые обладают большими ресурсами. И когда они поймут, что ничего не делать уже опасно, они могут избавиться от Путина, который представляет для них угрозу. Путин это тоже понимает, поэтому и не трогает свой близкий круг. Не потому, что он не хочет их трогать, а просто потому, что для него это опасно», – пояснил Гудков.

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