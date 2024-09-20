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В Лиде собаке поставили бионические протезы лап

  • 20.09.2024, 12:41
  • 1,386
В Лиде собаке поставили бионические протезы лап

Впервые в Беларуси.

Пес Патрик из Лунинца стал обладателем бионических протезов двух задних лап сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «Лида ТВ». Операцию — впервые в Беларуси — провел лидский ветеринар Павел Жульпа. Он работает в местном «Центре спасения животных».

Сейчас Патрик проходит реабилитацию и , по словам медика, стал уже увереннее пользоваться своими новыми задними лапами. «Было непросто, потому что это уже достаточно взрослый пес. Он в какой-то степени привык, если так можно сказать, ходить на своих несовершенных лапках без пальчиков. Была небольшая опаска, чтобы он заново почувствовал свои новые титановые лапки и уверенно ими пользовался», — рассказывает Павел Жульпа.

Хозяина у Патрика пока нет. В 2023 году раненый щенок (его лапы пострадали от крыс) попал к волонтерам. Волонтеры выходили пса и собрали деньги на протезы. Спроектировал их врач из российского Новосибирска Сергей Горшков. Сами протезы напечатали в Москве. Чтобы их установить, понадобились две операции — каждая длительностью по три часа. Так Патрик стал первой в Беларуси собакой, передвигающейся на двух титановых лапах.

До конца месяца собака останется в Лиде. Если за это время ему не найдут новый дом, отправят на платную передержку в Минскую область.

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