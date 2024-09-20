«Все началось с поражения слабо укрепленных ангаров» 3 20.09.2024, 12:52

3,214

Наиболее рациональная версия о том, что прилетело по складу в Торопце.

Удар по складу с боеприпасами в Торопце оказался чрезвычайно эффективным, и сейчас звучат разные версии, чем именно его атаковали, в том числе рассматривается вариант западных ракет. Однако военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии «24 Каналу» считает такую версию не соответствующей действительности.

Шарп напомнил, что Украина ранее получила кассетный вариант ATACMS с дальностью поражения 165 километров, с помощью которого удалось эффективно ударить по аэродромам в Бердянске и в Луганской области. Однако в Торопце вряд ли случилась похожая история.

По его словам, если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно было бы говорить о ракетах.

Шарп отметил, что многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи, таким образом, для взрыва достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию – и это вполне мог быть обычный дрон.

«Предположу, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10-20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания», - подчеркнул эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com