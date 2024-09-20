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«Все началось с поражения слабо укрепленных ангаров»

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  • 20.09.2024, 12:52
  • 3,214
«Все началось с поражения слабо укрепленных ангаров»

Наиболее рациональная версия о том, что прилетело по складу в Торопце.

Удар по складу с боеприпасами в Торопце оказался чрезвычайно эффективным, и сейчас звучат разные версии, чем именно его атаковали, в том числе рассматривается вариант западных ракет. Однако военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии «24 Каналу» считает такую версию не соответствующей действительности.

Шарп напомнил, что Украина ранее получила кассетный вариант ATACMS с дальностью поражения 165 километров, с помощью которого удалось эффективно ударить по аэродромам в Бердянске и в Луганской области. Однако в Торопце вряд ли случилась похожая история.

По его словам, если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно было бы говорить о ракетах.

Шарп отметил, что многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи, таким образом, для взрыва достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию – и это вполне мог быть обычный дрон.

«Предположу, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10-20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания», - подчеркнул эксперт.

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