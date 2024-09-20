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Синоптики рассказали, когда в Беларусь придут первые заморозки

  • 20.09.2024, 12:53
  • 1,432
Синоптики рассказали, когда в Беларусь придут первые заморозки

На юго-востоке страны сохраняется красный уровень опасности.

В Беларусь скоро придут первые осенние заморозки — температура воздуха опустится ниже нуля уже в начале следующей недели, сообщили в Белгидромете. При этом на юго-востоке страны все равно сохраняется красный уровень опасности из-за последствий жары.

В субботу, 21 сентября, в Беларуси ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный слабый, днем до умеренного. Температура воздуха ночью +3…+9°С, местами +10…+13°С, днем +19…+25°С.

Атмосферное давление будет слабо падать. А с 22 сентября с севера Европы будет поступать прохладный воздух. В итоге постепенно местами температура упадет ниже нуля.

В воскресенье, 22 сентября, также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +3…+10°С, днем от +15°С по северу до +24°С по югу.

В понедельник, 23 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +1…+7°С, местами +8…+11°С, в отдельных районах по северо-востоку заморозки 0…-2°С; температура воздуха днем +17…+24°С.

Несмотря на ожидаемые заморозки на севере, 20−22 сентября на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность — это красный уровень.

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