FT: Фон дер Ляйен объявит в Киеве о кредите на 35 млрд евро под российские активы 2 20.09.2024, 13:05

Помощь является результатом переговоров с США и странами «Большой семерки».

Европейский Союз планирует выделить кредит в размере 35 млрд евро, обеспеченный будущей прибылью от замороженных активов российского центробанка, чтобы гарантировать более предсказуемую финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации трех источников издания, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделает заявление во время визита в Киев.

Кредит является частью плана на 50 млрд долларов помощи Украине, который появился в результате переговоров с США и странами «Большой семерки».

Кредит Украине

В июне лидеры стран G7 договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

На этой неделе Financial Times писало, что ЕС готовится предоставить новое финансирование к концу года независимо от участия США. Односторонние действия предпринимаются на фоне обеспокоенности Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме заморозки активов.

По данным издания, окончательная цифра может варьироваться от 20 до 40 млрд евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

Во время своего восьмого визита в Украину Фон дер Ляйен написала в сети X, что она встретится с лидерами в Киеве, чтобы обсудить ряд вопросов: от «готовности к зиме до обороны, вступления в ЕС и прогресса в отношении кредитов G7».

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