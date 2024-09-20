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Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу

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  • 20.09.2024, 13:14
Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу

Ставка стала ниже, но есть нюанс.

Белорусский «Технобанк» с 19 сентября изменил тарифы на денежные переводы в иностранной валюте в Польшу для физический лиц. Теперь фиксированная ставка стала ниже почти в два раза, однако процент от суммы перевода поднялся.

Так, фиксированная сумма за денежный перевод будет составлять 30 евро +1.5 % от суммы перевода, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Раньше же она составляла 55 евро +1 % от суммы перевода.

Таким образом фиксированная сумма за перевод снизилась в 1,8 раза (на 46%), а процент от суммы перевода стал больше на полпроцента.

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