Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу

Один из белорусских банков изменил тарифы на денежные переводы в Польшу1
- 20.09.2024, 13:14
Ставка стала ниже, но есть нюанс.
Белорусский «Технобанк» с 19 сентября изменил тарифы на денежные переводы в иностранной валюте в Польшу для физический лиц. Теперь фиксированная ставка стала ниже почти в два раза, однако процент от суммы перевода поднялся.
Так, фиксированная сумма за денежный перевод будет составлять 30 евро +1.5 % от суммы перевода, — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Раньше же она составляла 55 евро +1 % от суммы перевода.
Таким образом фиксированная сумма за перевод снизилась в 1,8 раза (на 46%), а процент от суммы перевода стал больше на полпроцента.