СМИ: Израиль, по меньшей мере, 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» в Ливане 1 20.09.2024, 13:17

Источник в американской разведке раскрыл детали.

Израиль причастен к производству пейджеров, которые взорвались у боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла» на этой неделе. Такая операция по «перекрытию цепочки поставок» планировалась по меньшей мере 15 лет.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в американской разведке.

По данным собеседников, Центральное разведывательное управление США считает такие операции слишком опасными для гражданских, поэтому не применяет в своей практике.

Источник подтвердил, что в планировании этой операции в Ливане участвовали подставные компании, которые создавала израильская разведка. При этом некоторые из сотрудников предприятий не знали, на кого они на самом деле работали.

По данным ABC, одной из таких компаний была зарегистрированная в Венгрии BAC Consulting, которая заключила контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo на Тайване.

Однако компания не ответила на запросы журналистов.

Представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была лишь «торговым посредником», не имея производственных или операционных площадок в стране».

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла». Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров «Хезболла» обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой «Хезболла», за несколько месяцев до взрывов.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

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