«Возможно, скоро увидим один из пиков стоимости жилья» 2 20.09.2024, 13:25

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На рынке недвижимости Минска — ажиотаж.

Охота за квартирами продолжается. Все лето в Минске ежемесячно совершалось по 1600+ сделок купли-продажи, а стоимость «квадрата» неумолимо росла. Особенно сильно подскочил в цене бюджетный сегмент — за метрами уже выстраиваются целые очереди. Жилье премиум-класса тоже неплохо себя чувствует: успешно продаются даже объекты за 1 000 000 долларов. Стоит ли покупателям ожидать снижения цен в обозримом будущем или лучше решать квартирный вопрос прямо сейчас, рассказал Onliner специалист агентства недвижимости «Авангард Недвижимость» Василий Саванович.

— Незаметно рынок начал расти с июня 2022 года. Где-то на полпроцента в месяц, где-то на процент. В то время банки предлагали кредиты под 20% годовых, а потому люди, не имеющие на руках 100% необходимой суммы, с приобретением недвижимости не спешили. Зимой 2023 года произошел перелом — ставку рефинансирования снизили, и уже к лету кредиты выдавались под 14%. Беларусы эту разницу оценили. Как итог — в марте, а затем и в апреле количество сделок практически достигло отметки в 1700. Летом эта цифра держалась на уровне 1600+. Например, в августе было зарегистрировано 1612 договоров купли-продажи. Это примерно на 20% больше, чем год назад, — говорит Саванович.

Средняя цена квадратного метра тоже ползет вверх. В прошлом месяце она составила 1576 долларов по курсу — это на 9,4% больше, чем в начале 2024-го. Причем эксперт убежден, что это не предел.

— Если ситуация на рынке кардинально не изменится, то уже через полгода мы доберемся до 1700 долларов за метр. Есть большие шансы, что скоро мы увидим один из пиков стоимости недвижимости в Беларуси. Поэтому тем, кто прямо сейчас планирует решить квартирный вопрос, лучше поторопиться: рассчитывать на то, что в ближайшее время цены снизятся, не стоит. Свежий пример: в мае я продал однушку на Юго-Западе за 52 500 долларов, но уже в августе похожее жилье (с такой же планировкой и площадью, с ремонтом) ушло за 57 500 долларов.

Главным фактором, влияющим на рынок недвижимости, по-прежнему остается доступность кредитования. По словам эксперта, половина сделок проходит с привлечением банковских денег.

— Несмотря на то что «Беларусбанк» поднял ставку до 16%, а некоторые другие банки тоже увеличили процент годовых до 16−17%, для людей это все еще психологически приемлемая отметка. Если же эта цифра увеличится до 18%, некоторые беларусы точно насторожатся и станут сдержаннее: выплачивать такие проценты для них уже будет больновато. А уже при 20% и более число кредитов сильно уменьшится: такое предложение будет мало кому интересно.

Ну, а пока спрос на квартиры, причем в абсолютно любом сегменте — от элитки до эконома, продолжает расти. Тогда как предложений, наоборот, становится все меньше. Теперь рынок — на стороне продавца.

— Уже давно совсем не покупатель выбирает между пятью объектами, а продавец — между пятью потенциальными плательщиками. За ликвидными вариантами — с адекватным ценником, хорошей локацией или ремонтом — выстраиваются очереди. И начинается торг на повышение. В моей практике квартиры продавались и на 3000, и на 5000 долларов дороже изначальной стоимости. Для жилья за 50 000 долларов это очень даже существенная прибавка.

Эксперт уверяет: сейчас люди готовы рассмотреть любые варианты. Неважно, где находится жилье, есть ли в нем ремонт (хотя объекты с хорошей обстановкой сметают с рынка еще быстрее)…

— Конечно, наибольшим спросом пользуется бюджетный сегмент. Но и интерес к элитной недвижимости увеличился. Раньше было по 10 сделок в год по объектам за 300 000−500 000 долларов, а теперь — по несколько в месяц. Причем покупают даже квартиры и дома за 1 000 000 долларов. Сейчас 2000−3000 долларов за метр — вполне нормальная цена за жилье с хорошим ремонтом.

Немного поговорим о рекордах. Самый дорогой «квадрат» августа найден на проспекте Победителей. За 103 квадратных метра покупатель заплатил 315 000 долларов в эквиваленте (или 3067 долларов за метр).

А вот самый дешевый замечен на улице Верещагина — 829 долларов по курсу. Здесь продавалась квартира в блокированном доме. Ее площадь — 60,3 «квадрата».

Самая весомая сделка прошлого месяца — 350 000 долларов в эквиваленте за жилье площадью 130 квадратных метров на улице Пионерской. Бюджетнее всего обошлась однушка на 27 «квадратов» в Масюковщине: стоила она всего 30 000 долларов по курсу.

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