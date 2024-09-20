Батут не сработал 3 20.09.2024, 13:39

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Как Рогозин из главы «Роскосмоса» оказался на почетной пенсии.

Самый известный представитель «новых регионов» в Федеральном собрании, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин явно рассчитывал к своим нынешним 60 годам занимать должность значительнее. Это один из самых перспективных политиков страны 90‑х, основатель первой и пока единственной успешной националистической партии в истории современной России. Также Рогозина помнят как самого публичного главу «Роскосмоса», который в Twitter спорил с Илоном Маском, и яркого антизападника. «Верстка» рассказывает его историю.

«Золотая ложка»: родственные связи Дмитрия Рогозина

В отличие от подавляющего большинства крупных российских политиков, Дмитрий Рогозин фактически принадлежал к элите с детства. Он родился в 1963 году в семье Олега Рогозина, тогда сотрудника центрального аппарата Минобороны СССР, а впоследствии – заместителя начальника службы вооружений советского военного ведомства и генерал-лейтенанта. Старшая сестра политика, Татьяна, была замужем за Виктором Ливановым, который в течение долгих лет руководил конструкторским бюро имени Ильюшина – одним из ключевых предприятий российского авиапрома. К элите можно отнести и других членов семьи: супруга самого Дмитрия Рогозина, тоже Татьяна, приходится дочерью Геннадию Серебрякову – сотруднику советской внешней разведки, который занимался добычей информации из США.

В молодости Дмитрий Рогозин готовился к работе за рубежом. Со школы он знал французский язык, а в 1981 поступил на международное отделение журфака МГУ, которое окончил в 1986 году. Однако журналистом Рогозин практически не работал и попытался стать разведчиком. Но, если верить его официальной биографии, семейные связи в этом ему помешали. Как зять Геннадия Серебрякова он не мог рассчитывать на службу во внешней разведке из-за конфликта интересов. Поэтому, будучи международником, он занимал незначительные должности в Комитете молодежных организаций СССР, который курировал сотрудничество с молодежными движениями социалистических стран.

Тогда в стране уже вовсю шла «перестройка», самыми популярными медийными событиями того времени стали заседания Съезда народных депутатов СССР, и в 80‑х Рогозин, как и многие, увлекся политикой. Коммунистическая идеология не привлекала молодого политика: после недолгого увлечения центристскими и даже либеральными (в самом начале 90‑х был замом политика Михаила Астафьева по Партии народной свободы) идеями Рогозин начал последовательно сотрудничать с националистами.

«Конгресс русских общин» и партия «Родина»

Дмитрий Рогозин – основатель и самый известный представитель партии «Родина». Это единственная националистическая партия, добившаяся серьезных политических успехов в России. Ее история началась с того, что в апреле 1992 года Рогозин вместе с Андреем Савельевым (в будущем – одним из самых известных «правых» политиков «нулевых», – ред.), создал «Союз возрождения России», который, по уставным документам, должен был стать представительством «христианско-патриотических сил». Эта организация особых политических успехов не добилась, и Рогозин в 1993 году вошел в число основателей «Конгресса русских общин» (КРО) – откровенно националистической политической организации. КРО использовал символику Российской империи, в том числе черно-желто-белый флаг. На эмблеме конгресса было слово «Родина», которое впоследствии и стало названием партии Рогозина. Конгресс организовывал для националистов различные публичные акции, митинги и пикеты.

Одновременно будущий глава «Роскосмоса» начал баллотироваться в парламент. Первые его электоральные опыты были неудачными. На выборах в первый созыв Госдумы в 1993 году он выдвинулся по Северному округу Москвы; на агитационных листовках Рогозин позировал на фоне российского триколора с гербом империи в верхнем левом углу.

Однако победить имперская символика ему не помогла: политик тогда проиграл выборы известной советской правозащитнице Алле Гербер. В Госдуму ему удалось избраться в 1997, когда он победил на довыборах в Аннинском одномандатном округе Воронежской области. Два года спустя, уже после участия в основных выборах в Госдуму, Рогозин вновь стал федеральным депутатом.

Настоящий успех пришел к Рогозину в сентябре-декабре 2003 года. Тогда он как лидер КРО стал учредителем избирательного блока «Родина», позже переформированного в партию. В объединение входили известные своими националистическими взглядами политики, в том числе лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин.

В предвыборном манифесте блока говорилось о необходимости восстановить «социальную справедливость» с помощью объединения «народно-патриотических сил». Представители партии использовали популистские лозунги и обещали вывести «народ из нищеты» и отобрать лишнее у российских олигархов. Агитация так понравилась избирателям, что «Родина» набрала 9% голосов и получила думскую фракцию в 37 мест, восемь из которых заняли одномандатники. Среди последних были Рогозин, экономист Сергей Глазьев и совладелец петербургского морского порта, олигарх Виталий Южилин.

Уже в то время «Родина» и Рогозин активно сотрудничали с Кремлем. Блок официально поддерживал политику Владимира Путина. Идеология «Родины» при этом становилась все более «правой». В 2005 году кандидаты от партии прямо говорили о необходимости ужесточить законодательство против мигрантов. Пиком агитации на эту тему стала кампания на выборах в Мосгордуму 2005 года, когда «Родина» выпустила нашумевший ролик с призывом «очистить Москву от мусора» (в нем партия намекала, что «мусором» считает мигрантов). Из-за него партию со скандалом сняли с выборов.

К этому моменту «Родина» уже имела собственный политический капитал и актив, который состоял большей частью из членов региональных ячеек «Конгресса русских общин». «В администрации президента на это посмотрели и решили ребят нейтрализовать. Тем более, что у [тогда занимавшего пост кремлевского куратора внутренней политики Владислава] Суркова уже был план по созданию второй «партии власти», конкурента номенклатурной «Единой России», – вспоминал в беседе с журналистом «Верстки» один из основателей партии «Справедливая Россия» (сейчас – СРЗП), которая в 2006 году поглотила «Родину».

В результате слияния «эсеры» получили от «Родины» политическую и организационную базу, во многом за счет которой в течение нескольких лет добивались серьезных успехов на региональных и федеральных выборах. Например, в 2006 году список «эсеров» выиграл выборы в думу Ставропольского края, получив более 37% против 23% «Единой России».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов при этом постепенно убирал из руководства партии «рогозинцев», появившихся в руководстве объединенной партии от «Родины». Например, за короткий срок партийные посты покинули известные депутаты Госдумы-«родинцы», не скрывавшие своих «правых» взглядов – Михаил Маркелов и Александр Чуев. К 2021 году, когда «эсеры» объединялись с партиями «За правду!» и «Патриоты России», от «родинцев» в лидерах партии почти никого не осталось. Исключениями стали бизнесмен и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и известный в Ярославской области депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Сам Рогозин покинул партию весной 2006 года. Его соратники, которые называли себя «рогозинцами», попытались возродить «Родину» в 2007 году под названием «Великая Россия». Они смогли создать необходимое количество региональных отделений, провести съезд и выбрать лидером Андрея Савельева. При этом сами они не скрывали, что партия создается под «неформального лидера» Рогозина. «Да, мы называемся «Великая Россия». Но на самом деле мы же все понимаем кто мы. «Рогозинцы!», – прямо заявлял на учредительной конференции «Великой России» в Воронеже депутат областной думы от «Родины» Юрий Анохин.

План «рогозинцев» не сработал: Минюст отказал партии в регистрации. Хотя сами представители «Великой России» рассказывали журналисту «Верстки», что считают решение несправедливым и что устав партии, в котором чиновники нашли ошибки, до последней буквы совпадает с уставом зарегистрированной «Справедливой России», доказать это им не удалось. Проект вскоре прекратил существование.

Главный антизападник: постпредство РФ в НАТО

В Кремле про харизматичного националистического политика однако не забыли. Уже в январе 2008 года Рогозин стал постоянным представителем РФ в НАТО и уехал в Брюссель. Чиновники тогда объясняли журналисту «Верстки», что это назначение – дань не только политическому капиталу Рогозина, но и его опыту. Политик в Госдуме возглавлял «международный» комитет и даже руководил российской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Вскоре после отъезда в Бельгию Рогозин прослыл на Западе главным российским «ястребом». Этому способствовали его многочисленные публичные заявления. Так, в марте 2008 года он прокомментировал споры России со странами НАТО о договоре об ограничении обычных вооружений в Европе, заявив: «Россия больше не будет в одностороннем порядке раздеваться или разоружаться – вопросы безопасности требуют взаимности».

В конце 2009 года Рогозин назвал польские власти «политическими карликами», которые мешают руководству НАТО дружить с Россией. В 2010 году он заявил: «Однобокий мир, натоцентризм, спонтанное расширение альянса на восток, отказ признавать принцип неделимости и безопасности, учитывать интересы России и ее партнеров – это отрыжка холодной войны». Наконец, в декабре 2011 Рогозин и вовсе обвинил НАТО в поддержке радикальных исламистов в Африке и на Ближнем Востоке.

Батут и припой: космодром «Восточный» и перепалки с Илоном Маском

Вскоре после его заявления об исламистах Владимир Путин вернул Рогозина во внутреннюю политику, назначив его зампредседателя правительства по оборонно-промышленному комплексу. В этой должности Рогозин одновременно возглавлял военно-промышленную комиссию и курировал строительство космодрома «Восточный» в Амурской области. «Восточный» стал одной из главных государственных строек России 2010 – х.

Она сопровождалась громкими коррупционными скандалами. К примеру, филиал госкомпании «Спецстрой» стал объектом расследований в 2014 – 2016 годах, в том числе из-за злоупотреблений при строительстве космодрома. Разбирательства завершились несколькими обвинительными приговорами.

Однако особенно медийным Рогозин стал как глава «Роскосмоса». До прихода туда политика в 2018 году госкорпорация ассоциировалась исключительно со со советским космическим прошлым и запусками ракет, но при Рогозине она резко стала публичной. Новый глава регулярно делал громкие заявления и вел аккаунт в Twitter, где вступал в перепалки с самыми разными людьми – от соратницы Алексея Навального Любови Соболь до бизнесмена Илона Маска. Будучи главой «Роскосмоса» Рогозин предлагал американцам запускать свои аппараты в космос с помощью батута и обещал инициировать масштабную программу освоения Луны (она так и не была реализована).

Не все соратники Рогозина положительно относились к его активности в Twitter. «Иногда мы буквально заставляли его отдать нам пароли от аккаунта. Меняли их, и ему не говорили. Тогда его Twitter становился поспокойнее. Но потом происходил срыв. Случалось какое-то событие, которое Рогозина чем-то цепляло. И он мог посреди ночи начать названивать и требовать дать ему пароли, угрожая самыми страшными карами. На утро мы просыпались и видели, что „наш“ снова герой всех возможных хроник со своими новыми скандальными твитами», – рассказал человек из близкого окружения политика.

При Рогозине в «Роскосмосе» регулярно случались скандалы и громкие провалы. Так, запущенные ракеты падали, в обшивке российского блока МКС обнаруживались дыры, а во время испытаний двигателя тот взрывался из-за подмены в нем припоя из драгоценного металла на некондиционный.

Даже будучи главой крупной госкорпорации, Рогозин сохранял некоторую автономность от Кремля, которой он пользовался на протяжении всей своей карьеры благодаря покровительству высокопоставленных людей и личной известности. К примеру, в 2020‑м году он фактически поддержал своего советника, журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. В 2021 году Рогозина допрашивали как свидетеля по этому делу, и политик пообещал, что до приговора Сафронов сохранит свою должность в госкорпорации. Это обещание было выполнено.

«Царские волки» и ранение в пятую точку под Донецком

После отставки из «Роскосмоса» летом 2022 года Рогозин громких назначений больше не получал. Около полутора лет он оставался без работы, но постоянно ездил в захваченные российскими войсками регионы Украины и делал публичные заявления. Осенью того же года он заявил о создании под своим руководством группы военных советников под названием «Царские волки» (так назывались и русские добровольческие формирования во время гражданской войны в Югославии в 90‑е). Однако больших публичных успехов его новое детище не имело. Рогозин изредка упоминает «Царских волков» в своих заявлениях: например, в мае 2024 года он сообщил, что представители группы тестируют на передовой тепловизоры.

В декабре 2022 года Рогозин снова оказался в центре внимания СМИ. Тогда во время празднования его дня рождения в донецком ресторане «Шеш-Беш» начался обстрел ВСУ, в результате которого погиб его телохранитель. Сам Рогозин и несколько гостей праздника, в том числе нынешний губернатор Омской области, а тогда премьер ДНР Виталий Хоценко, получили ранения. Один из осколков попал Рогозину в ягодицу.

По словам человека из окружения политика, именно этот случай поставил крест на надеждах Рогозина продолжить большую политическую карьеру. «Он всерьез рассчитывал на создание отдельного Новороссийского федерального округа из четырех «новых регионов». И себя он видел, конечно же, полпредом, хоть и не говорил об этом прямым текстом, – сообщил собеседник «Верстки». – После того инцидента [из-за сочетания трагикомичности и явного пренебрежения требованиями безопасности в зоне боевых действий] разговоры об этом в его исполнении как-то поутихли».

В итоге в 2023 году Рогозин получил достаточно скромное назначение: он попал в Совет Федерации как сенатор от Запорожской области. Сейчас Рогозин комментирует новости примерно раз в две недели, то критикуя российскую систему ПВО на Кубани, то отвечая на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе карьеры Рогозину удалось прилично заработать. В 2016‑м году Transparency International обнаружила у него квартиру площадью 346 квадратных метров и стоимостью около полумиллиарда рублей в элитном столичном жилом комплексе «Ближняя дача». Три года спустя уже «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального обвинил Рогозина и его родню в наличии недвижимости на сумму 350 миллионов рублей при ежегодном заработке в 23 миллиона. Сам Рогозин всегда называл эти обвинения ложью.

Не забывал он и о своей семье. Особенно успешной выглядит карьера сына – Алексея Рогозина, которого отец тащил за собой еще со времен «Конгресса русских общин» и «Родины». В конгрессе Алексей Рогозин входил в президиуме, а в партии трудился на информационно-аналитическом направлении.

С развитием государственной карьеры отца, рос статус и сына. В разное время он руководил государственным Алексинским химкомбинатом, входил в совет директоров «Воентелекома» и даже успел побывать депутатом Московской областной думы. Но пиком карьеры Алексея Рогозина в государственных структурах стал 2017 – 2019 годы, когда он был гендиректором ПАО «Ил». К числу достижений Рогозина-младшего СМИ относили начало испытательных полетов военно-транспортного самолета Ил-112, который должен был выпускать Воронежский авиазавод.

Но в 2021‑м опытный образец разбился во время полета в Кубинке, а за два дня до начала полномашстабной войны в Украине, 22 февраля 2022 года, «Объединенная авиастроительная корпорация» объявила о полной приостановке разработок до полного выяснения причин аварии. С тех пор даже испытательные полеты самолета не возобновлялись. В настоящее время Алексей Рогозин руководит АНО «Центр развития транспортных технологий». О работе этой организации не было каких-то громких новостей.

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