Ученые разгадали тайну странных звуков, доносящихся из Марианской впадины 3 20.09.2024, 13:46

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Сигнал напоминал звуки космических кораблей в «Звездном пути» и «Звездных войнах».

Новое исследование выявило точное происхождение таинственных звуков в Тихом океане, которые впервые были обнаружены во время подводных исследований вблизи Марианской впадины в 2014 году. Ученые, которые зафиксировали это явление, назвали его «biotwang».

Что это было

Эти непонятные шумы напоминали людям звуки космических кораблей из научно-фантастических фильмов, однако правда оказалась гораздо более обыденной. Biotwang – это на самом деле крики китов Брайда (Balaenoptera edeni). По словам исследователей, животные таким образом могут искать друг друга. Как сообщает 24 канал, исследование об этом уже опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые впервые обнаружили необычные звуки в 2014 году, используя подводные планеры для проведения акустического исследования Марианской впадины - самого глубокого в мире океанического желоба, который простирается более чем на 2400 километров к югу от Японии и имеет максимальную глубину 10 935 метров.

Звук можно разделить на две отдельные части:

• Во-первых, низкий и урчащий, который эхом отзывается на глубине.

• Во-вторых, высокочастотный, металлический звон, который исследователи сравнивают со звуками космических кораблей в «Звездном пути» и «Звездных войнах».

Сначала эти звуки поставили ученых в тупик. Но в 2016 году исследователи выяснили, что biotwang, вероятнее всего, был криком больших китов, таких как синие киты (Balaenoptera musculus) или горбатые киты (Megaptera novaeangliae). Однако эти звуки не соответствовали ни одному из известных китовых криков.

В новом отчете ученые наконец смогли доказать, что эти звуки издавали киты Брайда, частично благодаря новым инструментам искусственного интеллекта (ИИ), которые просеяли более 200 000 часов аудиозаписей, содержащих различные звуки океана.

Исследователи заподозрили, что за биотрансляцией стоят киты Брайда, когда заметили 10 китообразных, плававших вблизи Марианских островов, и записали, что девять из них издавали характерный шум.

– Один раз — это совпадение. Дважды — это случайность. Девять раз — это точно кит Брайда,

– рассказала журналу ведущий автор исследования Энн Аллен, океанограф из Научного центра рыболовства Тихоокеанских островов Национального управления океанографических и атмосферных исследований (NOAA).

Но чтобы окончательно доказать, что это были именно киты Брайда, команде пришлось сопоставить характер звуков с миграционными схемами этого вида, что означало сортировку многолетних аудиозаписей, сделанных мониторинговыми станциями по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

Они ускорили этот процесс с помощью искусственного интеллекта, превратив biotwang в изображения, известные как спектрограммы, которые можно было легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Исследование также выявило, что biotwang можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда блуждают гораздо более широкой территории, что свидетельствует, что шум издает только определенная популяция китов.

Данные также показали всплеск шумов в 2016 году, когда повышение температуры океана, вызванное явлением Эль-Ниньо, привело к увеличению количества китов Брайда, посещающих этот район.

До сих пор непонятно, почему эти крики звучат так причудливо, но исследователи имеют догадку, зачем они выдаются – таким образом животные могут подавать сигналы о своем местоположении и искать других членов своей группы.

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