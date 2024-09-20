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Для одной категории белорусов изменили правила подачи на польскую визу

  • 20.09.2024, 14:11
  • 2,136
Для одной категории белорусов изменили правила подачи на польскую визу

Но только на пять дней.

Белорусские абитуриенты, зачисленные на первый курс польских вузов, смогут подать документы на национальную визу без предварительной регистрации. Это правило будет действовать в течение пяти дней, сообщает VFS Global Group.

Студенты, которым нужна национальная виза для учебы в Польше, могут обращаться в визовые центры в Минске, Гомеле и Могилеве без записи.

Такая возможность доступна только с 23 по 27 сентября и касается исключительно первокурсников.

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