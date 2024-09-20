Для одной категории белорусов изменили правила подачи на польскую визу 20.09.2024, 14:11

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Но только на пять дней.

Белорусские абитуриенты, зачисленные на первый курс польских вузов, смогут подать документы на национальную визу без предварительной регистрации. Это правило будет действовать в течение пяти дней, сообщает VFS Global Group.

Студенты, которым нужна национальная виза для учебы в Польше, могут обращаться в визовые центры в Минске, Гомеле и Могилеве без записи.

Такая возможность доступна только с 23 по 27 сентября и касается исключительно первокурсников.

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