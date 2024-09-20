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«Торопец» приближается

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  • Юрий Рарог, kasparov.ru
  • 20.09.2024, 14:14
  • 4,344
«Торопец» приближается

Украина генерирует силы, а они немалые.

«Оторопели» — так можно охарактеризовать реакцию руководства рашистской империи на недавний «переполох» под Тверью. А между тем ничего удивительного в этом нет. Почти два года тому назад мы уже говорили об асимметричном ракетно-ядерном паритете. С тех пор боевые возможности ВСУ значительно выросли, и было бы странно ждать иного результата преступной авантюры, затеянной Путиным.

Украина борется, генерирует силы, а они немалые.

Достаточно вспомнить, какими мощными интеллектуальными ресурсами обладает страна, особенно в сфере ракетостроения и ядерной физики. Эти научные школы мирового уровня создавались еще в 1920–40-е годы, и они таки выжили в лихолетье 1990-х. Уверен, ВСУ уже имеют достаточно эффективные аргументы для испепеляюще убедительного ответа на любой выпендреж рашистов.

А выпендриваться они любят. Чего только ни придумают от страха и безнадеги. Дело дошло до прямых угроз взорвать ядерный заряд, правда, непонятно где — то ли в Сибири, то ли на Северах, или в космосе. Ну что же, ответить уже есть чем, причем своим.

Так что, господа «доброжелатели», оставьте свои абсурдные планы перемирий и референдумов. Рашня должна принять условия Украины. Они справедливы и, как любит повторять кургузый, учитывают современные военно-политические реалии. Дальше для рашни все будет только хуже. То ж працюємо брати і сестри, ломаємо та нищимо цю злочинну імперію вщент.

Юрий Рарог, kasparov.ru

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