Под Минском продается интересная деревянная дача с камином 3 20.09.2024, 14:25

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Стоит как однушка.

На продажу выставили классическую дачу с большим количеством дерева в отделке, камином и всеми удобствами, пишет Realt. На этой уютной даче 90-х годов постройки даже в холода будет тепло и уютно. К тому же, расположен дом в неплохом месте — в дачном поселке всего в 12 км от Минска.

Дачный дом находится в садовом товариществе «Березовая роща — 1». Это — живописное Логойское направление (12 километров от МКАД).

Как указано в объявлении, двухуровневый бревенчатый дом был возведен в дачном поселке в 1998 году. Дача построена на высоком фундаменте, что гарантирует сохранность дома в идеальном состоянии на протяжении многих лет.

Общая площадь деревянного дома с интересной архитектурой (чего стоят хотя необычные слуховые окна в мансарде!) составляет 156 квадратов, при этом жилая — только 60 квадратов.

Дом имеет цокольный этаж, в котором оштукатурены стены и установлена система хранения (стеллажи). Там же можно оборудовать дополнительное пространство для хранения, мастерской или других нужд.

На первом этаже дачи расположились: гостиная, небольшая комната, просторная веранда, оборудованная кухня с микроволновкой и большой печью, а также санузел с душевой кабиной. Все комнаты в доме отделаны деревом.

Кроме того, внизу находится и уютный камин, создающий атмосферу тепла и комфорта.

На втором этаже дома хозяева организовали две просторные жилые комнаты с большими окнами.

Отмечается, что в доме есть все необходимые для комфортной жизни коммуникации: электричество, центральная система водоснабжения, местная канализация и печное отопление. Также есть возможность подключения газа.

Дача расположена на угловом участке площадью 7 соток, что добавляет дополнительной приватности загородному отдыху. Кстати, покупателю дома достанется в подарок электрогазонокосилка и новый мангал.

На территории есть газон, высажены плодовые деревья и кусты. К дому ведут удобные подъездные пути.

Стоимость дачи − 59,9 тысячи долларов.

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