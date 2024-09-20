закрыть
20 сентября 2024, пятница, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Raiffeisen Bank вышел из состава собственников белорусского «Приорбанка»

1
  • 20.09.2024, 14:41
  • 1,596
Raiffeisen Bank вышел из состава собственников белорусского «Приорбанка»

Что будет со счетами?

Один из крупнейших коммерческих банков Беларуси «Приорбанк» меняет собственника, и в связи с этим обратился к клиентам и акционерам.

«Сегодня Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из состава бенефициарных собственников «Приорбанка», - говорится в обращении и подчеркивается, что это решение акционера, которое вписывается в стратегию банковской группы Raiffeisen Bank International в современных реалиях.

На работе «Приорбанка» смена собственника не скажется, уверили в банке.

«Вы можете быть уверены, что ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным. Наша команда продолжает работать с вами в привычном режиме», - говорится в обращении.

Закрытие сделки запланировано на конец 2024 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина