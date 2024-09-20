Raiffeisen Bank вышел из состава собственников белорусского «Приорбанка»1
- 20.09.2024, 14:41
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Что будет со счетами?
Один из крупнейших коммерческих банков Беларуси «Приорбанк» меняет собственника, и в связи с этим обратился к клиентам и акционерам.
«Сегодня Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из состава бенефициарных собственников «Приорбанка», - говорится в обращении и подчеркивается, что это решение акционера, которое вписывается в стратегию банковской группы Raiffeisen Bank International в современных реалиях.
На работе «Приорбанка» смена собственника не скажется, уверили в банке.
«Вы можете быть уверены, что ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным. Наша команда продолжает работать с вами в привычном режиме», - говорится в обращении.
Закрытие сделки запланировано на конец 2024 года.