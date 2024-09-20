Raiffeisen Bank вышел из состава собственников белорусского «Приорбанка» 1 20.09.2024, 14:41

1,596

Что будет со счетами?

Один из крупнейших коммерческих банков Беларуси «Приорбанк» меняет собственника, и в связи с этим обратился к клиентам и акционерам.

«Сегодня Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из состава бенефициарных собственников «Приорбанка», - говорится в обращении и подчеркивается, что это решение акционера, которое вписывается в стратегию банковской группы Raiffeisen Bank International в современных реалиях.

На работе «Приорбанка» смена собственника не скажется, уверили в банке.

«Вы можете быть уверены, что ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным. Наша команда продолжает работать с вами в привычном режиме», - говорится в обращении.

Закрытие сделки запланировано на конец 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com