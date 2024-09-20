Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро 3 20.09.2024, 14:43

Киев получит его в рамках обязательств G7.

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Киев получит его в рамках обязательств G7.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

«Непрекращающиеся атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7», - написала она.

По словам фон дер Ляйен, это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com