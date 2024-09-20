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Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро

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  • 20.09.2024, 14:43
Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро

Киев получит его в рамках обязательств G7.

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Киев получит его в рамках обязательств G7.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

«Непрекращающиеся атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7», - написала она.

По словам фон дер Ляйен, это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины.

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