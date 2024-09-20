Песков потребовал убрать из жизни россиян все, что мешает рожать детей 1 20.09.2024, 15:04

Но в Кремле пока не определились, что делать с «чайлдфри».

Из жизни россиян должно «исчезнуть» все, что мешает повысить рождаемость и преодолеть демографический кризис, в который погружается страна, заявил пресс-секретарь главы Кремля РФ Дмитрий Песков.

«Повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — сказал Песков.

В то же время, по его словам, в Кремле пока не определились по вопросу о запрете в России «движения чайлдфри», которое продвигает осознанный отказ от рождения детей. Запретить эту «идеологию», ставшую «вырождением феминизма», ранее предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Минюсте до этого также заявляли об «активной» работе над законопроектом, запрещающим чайлдфри. Замглавы ведомства Всеволод Вуколов называл эту «идеологию» «экстремистской», поскольку она призывает молодых девушек не рожать. По его словам, запрет подобных идей необходим для защиты ценностей российского общества.

В феврале 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «идеологии чайлдфри» среди детей. Авторы инициативы утверждали, что пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, «ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения». Однако пока документ не прошел первое чтение.

Рождаемость в России продолжает снижаться, несмотря на требования президента РФ Владимира Путина заводить по восемь детей.

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