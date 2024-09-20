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Мошенники научили жителя Солигорска обходить ограничения банков

  • 20.09.2024, 15:07
Мошенники научили жителя Солигорска обходить ограничения банков

После чего «развели» на деньги.

20-летний слесарь-ремонтник из Солигорска нашел объявление в соцсети и захотел попробовать себя в качестве инвестора. Парень инвестировал более 18 000 рублей якобы в акции. В реальности же он просто переводил свои накопления в обмен на лживые обещания дохода и картинки графиков, которые присылали ему мошенники в мессенджере.

«Примечательно, что киберпреступники даже подучивали парня обходить ограничения банков, установленные для предотвращения совершения мошеннических действий», — рассказали в УВД.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

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