Жители Курской области пожаловались Путину на российскую армию мародеров

Жители Курской области пожаловались Путину на российскую армию мародеров2
- 20.09.2024, 15:12
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ВСУ в поселке не было, но все разграблено.
Жители поселка Коренево Курской области пожаловались Путину, а также главам Минобороны РФ, Генпрокурору, руководителю Следкома и главному военному прокурору на факты массового мародерства, которые совершают российские военные в ходе так называемой «контртеррористической операции» после захода в регион подразделений ВСУ.
Соответствующее коллективное обращение жителей Коренево появилось в соцсетях, передает Инсайдер UA.
Люди пишут, что в Коренево ни дня не было украинской армии, но после прихода в поселок российских военных разграблены десятки жилых домов, магазины, автозаправки и аптеки.
Они заявляют, что есть множество свидетельств, как мужчины в российской военной форме взламывали двери домов, жители которых эвакуировались, выносили вещи и материальные ценности, а также расстреливали собак, чтобы те не мешали грабить.
Также российские солдаты угоняют автомобили и сельхозтехнику, которые не успели вывезти владельцы.
«Ни для кого не секрет, что награбленное имущество вывозят по полям и свободным дорогам», - говорится в обращении.
Официального ответа от российских властей на крик души возмущенных курчан, верящих в справедливого Путина, пока нет.