закрыть
20 сентября 2024, пятница, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители Курской области пожаловались Путину на российскую армию мародеров

2
  • 20.09.2024, 15:12
  • 2,220
Жители Курской области пожаловались Путину на российскую армию мародеров

ВСУ в поселке не было, но все разграблено.

Жители поселка Коренево Курской области пожаловались Путину, а также главам Минобороны РФ, Генпрокурору, руководителю Следкома и главному военному прокурору на факты массового мародерства, которые совершают российские военные в ходе так называемой «контртеррористической операции» после захода в регион подразделений ВСУ.

Соответствующее коллективное обращение жителей Коренево появилось в соцсетях, передает Инсайдер UA.

Люди пишут, что в Коренево ни дня не было украинской армии, но после прихода в поселок российских военных разграблены десятки жилых домов, магазины, автозаправки и аптеки.

Они заявляют, что есть множество свидетельств, как мужчины в российской военной форме взламывали двери домов, жители которых эвакуировались, выносили вещи и материальные ценности, а также расстреливали собак, чтобы те не мешали грабить.

Также российские солдаты угоняют автомобили и сельхозтехнику, которые не успели вывезти владельцы.

«Ни для кого не секрет, что награбленное имущество вывозят по полям и свободным дорогам», - говорится в обращении.

Официального ответа от российских властей на крик души возмущенных курчан, верящих в справедливого Путина, пока нет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина