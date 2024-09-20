«По сравнению с Беларусью я чувствую себя человеком, о котором заботятся» 20.09.2024, 15:19

Белорусы — о том, как Польша сражается с наводнением.

Наводнение затронуло сразу несколько стран Центральной Европы, в том числе Польшу, куда после 2020 года переехали сотни тысяч белорусов. «Радыё Свабода» поговорило с ними о том, что сейчас происходит в стране и как поляки реагируют на стихию.

На этой неделе сильные ливни привели к наводнениям сразу в нескольких европейских городах. Больше всего пострадали Чехия, Словакия, Румыния, Австрия и Польша. В последней наиболее пострадали жители юго-западной части страны. Многие города и деревни были буквально уничтожены стихией: Глухолазы, Клодзко, Лендек-Здруй. Власти заявляют о миллионных убытках в злотых, на восстановление поврежденной инфраструктуры потребуется несколько лет.

Подъем уровня воды в реке Одра 19 сентября достиг Вроцлава, где проживает много белорусов.

В городе закрыли для движения несколько мостов и улиц. В борьбу со стихией привлечены 16 тысяч военнослужащих. По состоянию на утро пятницы, 20 сентября, городская система Вроцлава выдержала пиковую волну ночью с 19 на 20 сентября.

Министерство обороны Польши с понедельника начинает операцию «Феникс». Ее цели — безопасность, здоровье, медицинская помощь, в том числе с участием вертолетов, восстановление дорог и мостов, а также обеспечение водой и продуктами.

Белый флаг — для эвакуации, красный — для лекарств, синий — нужда в воде

Белоруска Анастасия Сасыкбаева живет во Вроцлаве с 2021 года. Она рассказывает, что ситуация в городе тревожная, но Анастасия считает, что город подготовлен к «большой воде». Тем не менее инциденты происходят: несколько дней назад кто-то распространил слухи, что водопроводная вода больше непригодна для питья, что вызвало реакцию.

«Люди бросились в магазины за водой, в результате ее временно не было. Я не смогла найти воду в пяти магазинах. Но на следующий день ее завезли», — рассказывает Анастасия.

По ее наблюдениям, в городе много военнослужащих и волонтеров. Людям раздают мешки с песком, чтобы они могли самостоятельно укрепить жилье и подвалы. По словам Анастасии, каждому человеку выдают по 20 мешков. Она также взяла и вместе с соседями укрепляла подвал в многоквартирном доме.

Анастасия отмечает, что горожане активно помогают коммунальным службам. Многие пришли, чтобы укрепить местный зоопарк. Она также говорит, что справиться с паникой помогает постоянное информирование со стороны властей. Жителям рассказывают, что покупать, чем запасаться и другие полезные советы. Например, городские власти сообщили, что в случае нехватки питьевой воды нужно вывесить что-нибудь синее или голубое в окно; для эвакуации — белое, для лекарств — красное.

«Там летают вертолеты, отслеживают ситуацию, все под контролем. Сравнение — дело неблагодарное, но по сравнению с Беларусью я чувствую себя человеком, о котором заботятся. Да, тревожно, но в безопасности», — отметила Анастасия.

Анна (имя изменено по просьбе собеседницы. — прим.) живет в Еленя-Гуре на юго-западе Польши. Город также попал под наводнение, но сейчас вода уже ушла. Она отмечает, что в целом местные власти были готовы к наводнению — спускали водохранилища, открывали плотины и подготовили мешки с песком.

В городе были проблемы с водой из центрального водопровода — ее нельзя было пить и даже для бытовых нужд требовалось кипятить. Но сейчас, по словам Анны, ситуация нормализовалась. В детских садах и школах несколько дней не проводились занятия. В школах разместили людей, эвакуированных из затопленных городов.

Анна добавила, что власти раньше говорили о необходимости строительства дополнительных водохранилищ, но местные жители были против, так как под это нужно было затопить поля и другие земли.

«Может быть, нынешнее наводнение повлияет на то, что их все-таки построят», — отметила Анна.

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