Турция отказалась возобновлять работу платежной системы «Мир» 20.09.2024, 15:21

Вопрос даже не обсуждается.

Власти Турции не обсуждают возобновление работы в стране российской платежной системы «Мир», сообщил «РИА Новости» источник в одном из турецких госбанков.

«Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет», — пояснил собеседник агентства. Также, по его словам, госбанки до сих пор не получили каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.

Ранее вице-мэр Анкары Эмре Доган заявил, что он хочет предложить турецкому правительству возобновить работу российской платежной системы в стране. Карты «Мир» принимали пять турецких банков, но они прекратили их обслуживание из-за угрозы вторичных санкций. В феврале 2024 года Минфин США ввел санкции против оператора «Мира» — Национальной системы платежных карт. После этого все «дружественные» страны перестали принимать российские карты.

С начала этого года турецкие банки стали отказываться работать с платежами из России. Российские власти пытались договориться с Анкарой, однако к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью, говорил знакомый с ситуацией источник ТАСС.

По его словам, платежи для российских компаний уже прекратили все кредитные организации Турции с иностранным участием, а теперь к ним намерены присоединиться государственные и частные банки, у которых нет зарубежных партнеров.

Кредитные организации пытаются «обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», объяснил источник ТАСС. Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, в стране, по его словам, де-факто остался единственный банк — Emlak Katılım. Он осуществляет платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют.

В сентябре турецкие банки начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, сообщали «Ведомостям» три источника из числа импортеров и посредников. По их словам, даже предоставление банку дополнительных документов по поставке не решает проблему.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com