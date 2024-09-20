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Румыния приостанавливает договор с Беларусью о двойном налогообложении

  • 20.09.2024, 15:28
Румыния приостанавливает договор с Беларусью о двойном налогообложении

Договор был заключен в 1997-м году.

Правительство Румынии 18 сентября одобрило меморандум о приостановке действия договора с Беларусью по устранению двойного налогообложения, сообщает itp.orbitax.com.

Договор был заключен в 1997 году.

Ранее Беларусь приостановила действие отдельных статей налоговых соглашений с 27 странами, включая Румынию, на период с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года. Ограничения затронули статьи о дивидендах, процентах и приросте капитала.

Приостановка договора Румынией будет действовать до 1 января 2027 года, если Беларусь не пересмотрит свое решение.

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