В Гродно в сентябре неожиданно зацвели каштаны 20.09.2024, 15:37

Теплая осень сбила биологические часы деревьев.

С погодными сюрпризами последних лет впору запутаться кому угодно. Судя по погоде, лето и не думает заканчиваться. А ведь на дворе уже середина сентября. А у молодых каштанов в Ольшанке вообще, видимо, наступила весна.

А иначе как объяснить поведение деревьев? Они на днях удивили жителей одного из дворов по улице Наполеона Орды.

«Утром получили вот такой сюрприз. Молодые каштаны, высаженные весной, зацвели второй раз за год!», — делится эмоциями и фотографиями природной аномалии читательница Newgrodno.by.

Впрочем, она волнуется, не повредит ли это деревьям. На этот вопрос сложно ответитью Но если такая теплая погода продержится еще некоторое время, возможно, в этом дворе соберут и поздний урожай каштанов.

Такое поведение для этих деревьев в последние годы не удивительно. В прошлом сентябре в Гродно также замечали цветущие каштаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com