Русские убивают русских

Русские убивают русских16
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 20.09.2024, 15:42
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Об этом не говорят по ТВ.
Военнослужащие 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии записали видео из ямы, в которую их посадили за отказ идти в заведомо гибельную атаку.
Такие пытки практикуются в российской армии повсеместно. Да, пытают и убивают русских не какие-то украинские «нацисты-бандеровцы», а свои. Такие же русские.
Это много говорит об атмосфере в путинской армии и реальной ситуации на фронте, о которой не говорят по ТВ.
Не ходите на эту войну!
Телеграм-канал «Сеятель ветра»