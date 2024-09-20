Русские убивают русских 16 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

20.09.2024, 15:42

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Об этом не говорят по ТВ.

Военнослужащие 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии записали видео из ямы, в которую их посадили за отказ идти в заведомо гибельную атаку.

Такие пытки практикуются в российской армии повсеместно. Да, пытают и убивают русских не какие-то украинские «нацисты-бандеровцы», а свои. Такие же русские.

Это много говорит об атмосфере в путинской армии и реальной ситуации на фронте, о которой не говорят по ТВ.

Не ходите на эту войну!

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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