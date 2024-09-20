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В воскресенье общественный транспорт в Минске будет бесплатным

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  • 20.09.2024, 15:52
  • 1,444
В воскресенье общественный транспорт в Минске будет бесплатным

Но не для всех.

В воскресенье, 22 сентября, в Минске, как и в других европейских столицах, пройдет День без автомобиля. И если, например, в Варшаве бесплатным общественным транспортом смогут воспользоваться все, то минчанам для бесплатного проезда надо будет показать кое-какие документы, пишет citydog.io.

Что еще за День?

Европейская неделя мобильности проходит ежегодно в мире с 16 по 22 сентября, чтобы привлечь внимание к проблеме вредных выбросов, которые после себя оставляет автотранспорт, и напомнить об альтернативных способах передвижения.

По традиции завершает неделю День без автомобиля. Во многих европейских столицах общественный транспорт в этот день становится бесплатным для всех, но не в Минске.

Минчане смогут воспользоваться бесплатным проездом в наземном общественном транспорте и метро, только если предъявят водительское удостоверение или техпаспорт на автомобиль.

А зачем этот День вообще?

В Минске 21 и 22 сентября на перекрестке улиц Якуба Коласа и Кульман, в парке Горького, а также в зоне рекреации – Парке камней, расположенном в Уручье, – проведут замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Согласно результатам последних лет, количество вредных выбросов во Всемирный день без автомобиля уменьшается в Минске в 1,2–1,3 раза.

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