В воскресенье общественный транспорт в Минске будет бесплатным

В воскресенье общественный транспорт в Минске будет бесплатным1
- 20.09.2024, 15:52
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Но не для всех.
В воскресенье, 22 сентября, в Минске, как и в других европейских столицах, пройдет День без автомобиля. И если, например, в Варшаве бесплатным общественным транспортом смогут воспользоваться все, то минчанам для бесплатного проезда надо будет показать кое-какие документы, пишет citydog.io.
Что еще за День?
Европейская неделя мобильности проходит ежегодно в мире с 16 по 22 сентября, чтобы привлечь внимание к проблеме вредных выбросов, которые после себя оставляет автотранспорт, и напомнить об альтернативных способах передвижения.
По традиции завершает неделю День без автомобиля. Во многих европейских столицах общественный транспорт в этот день становится бесплатным для всех, но не в Минске.
Минчане смогут воспользоваться бесплатным проездом в наземном общественном транспорте и метро, только если предъявят водительское удостоверение или техпаспорт на автомобиль.
А зачем этот День вообще?
В Минске 21 и 22 сентября на перекрестке улиц Якуба Коласа и Кульман, в парке Горького, а также в зоне рекреации – Парке камней, расположенном в Уручье, – проведут замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Согласно результатам последних лет, количество вредных выбросов во Всемирный день без автомобиля уменьшается в Минске в 1,2–1,3 раза.