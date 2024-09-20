Украинские партизаны обнаружили большой полевой склад оккупантов на Донетчине
- 20.09.2024, 16:01
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Информацию передал военнослужащий ВС РФ.
Силам обороны Украины стали известны точные координаты крупного полевого артиллерийского склада российских оккупационных войск в Донецкой области. Информацию предоставил агент партизанского движения «Атеш», который служит в 36-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.
По данным, опубликованным 20 сентября в Telegram-канале «Атеш», российские военные активно завозят на склад боеприпасы, чтобы затем отправлять их на линию фронта.
«Наш агент из числа военнослужащих 36 омсбр доложил нам информацию о месторасположении нового полевого артиллерийского склада вблизи населенного пункта Берестовое Донецкой области, куда несколько дней подряд свозилось КАМАЗами и УРАЛами огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт», — рассказали представители движения.
Склад находится на оккупированной территории недалеко от границы с Россией, захваченной с 2014 года. Координаты объекта: 47.575882, 38.310768.