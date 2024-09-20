«Ковбой с двумя мустангами» из Пинска покорил пользователей соцсетей

«Ковбой с двумя мустангами» из Пинска покорил пользователей соцсетей1
- 20.09.2024, 16:24
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Ролик стремительно набирает просмотры.
В белорусских группах в соцсетях набирает популярность видео, на котором «ковбой» с двумя лошадьми прогуливается по улицам Пинска. Пользователи восхитились редким для Беларуси зрелищем, и ролик уже собрал более 50 000 просмотров.
Хотя видео было выложено в TikTok еще 29 августа, особое внимание оно привлекло только к концу сентября. В коротком видео мужчина с обнаженным торсом уверенно справляется с двумя конями, находясь верхом на одном из них.
@pinsk.obzor То чувство, когда лето проходит, а ты так и остался рабочей лошадкой) #pinsk #horse #пинск #пинскобзор #лето #лошадь #пинск_беларусь ♬ Way down We Go - KALEO
В сообществе «Пинск. Главное» автора видео окрестили ковбоем, а лошадей — мустангами. Пользователи TikTok отметили, что сцена напомнила им Техас, назвав всадника «мачо».
Ролик стремительно набирает просмотры, а под ним продолжают появляться новые комментарии.
«Если ты переживаешь, что у тебя никого нет, то твой принц уже в пути», пошутила одна из пользовательниц.
«Это моя мечта! Все на машинах, а я на коне цок-цок. И в магазине в восемь утра!» — написала другая.
«Я тоже так хочу», — признался другой комментатор под роликом.