Кремль одурачили и обвели вокруг пальца 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

20.09.2024, 16:33

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Никогда такого не было и вот опять.

Очередной нож в спину престарелого вождя: ближайший союзник Кремля на Ближнем Востоке, выступавший посредником на консультациях РФ и Украины в этом году, решил присоединиться к поставкам оружия ВСУ.

Катар передаст ВСУ 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии, сообщает Bild со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц, а взамен получит от Берлина партии новых машин.

Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки на продажу оружия общей стоимостью 100 млн евро.

Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии.

Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall.

Путинский режим неоднократно называл Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером» РФ на Ближнем Востоке.

«Обманули, одурачили и обвели вокруг пальца».

Никогда такого не было и вот опять.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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