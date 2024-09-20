закрыть
20 сентября 2024, пятница, 16:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль одурачили и обвели вокруг пальца

1
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 20.09.2024, 16:33
  • 2,130
Кремль одурачили и обвели вокруг пальца

Никогда такого не было и вот опять.

Очередной нож в спину престарелого вождя: ближайший союзник Кремля на Ближнем Востоке, выступавший посредником на консультациях РФ и Украины в этом году, решил присоединиться к поставкам оружия ВСУ.

Катар передаст ВСУ 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии, сообщает Bild со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц, а взамен получит от Берлина партии новых машин.

Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки на продажу оружия общей стоимостью 100 млн евро.

Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии.

Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall.

Путинский режим неоднократно называл Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером» РФ на Ближнем Востоке.

«Обманули, одурачили и обвели вокруг пальца».

Никогда такого не было и вот опять.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина