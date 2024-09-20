Кремль одурачили и обвели вокруг пальца

Кремль одурачили и обвели вокруг пальца1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 20.09.2024, 16:33
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Никогда такого не было и вот опять.
Очередной нож в спину престарелого вождя: ближайший союзник Кремля на Ближнем Востоке, выступавший посредником на консультациях РФ и Украины в этом году, решил присоединиться к поставкам оружия ВСУ.
Катар передаст ВСУ 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии, сообщает Bild со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц, а взамен получит от Берлина партии новых машин.
Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки на продажу оружия общей стоимостью 100 млн евро.
Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии.
Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall.
Путинский режим неоднократно называл Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером» РФ на Ближнем Востоке.
«Обманули, одурачили и обвели вокруг пальца».
Никогда такого не было и вот опять.
Телеграм-канал «Запретное мнение»