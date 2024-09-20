Под Гродно продают готовый бизнес по выращиванию голубики 1 20.09.2024, 16:40

В комплекте с участками идут неожиданные бонусы.

Фермерское хозяйство, расположенное в деревне Польница, в 23 км от Гродно, выставлено на продажу. Сейчас на участке растет более 10 000 кустов голубики, а на территории площадью 185,7 кв.м. находятся различные постройки. Объявление о продаже появилось на сайте агентства недвижимости «Центр жилья».

Хозяйство, расположенное в Гожском сельсовете, имеет удобный подъезд с трассы Р42, соединяющей деревню с Гродно. По данным объявления, бизнес успешно функционирует и имеет налаженные каналы сбыта.

Плантации голубики занимают участок площадью 3,72 га, где растет около 10 000 кустов. Часть из них была высажена в 2010 году, остальные — в 2019. Владелец подчеркивает, что при выращивании ягод не использовались ядохимикаты, применялись только качественные удобрения известных мировых производителей.

На участке площадью 14,85 сотки находятся различные постройки, включая блочное здание и хозяйственный блок. В комплекте с участками продаются два трактора, два прицепа и шестилетний запас щепы для мульчирования почвы.

Стоимость фермерского хозяйства составляет 767 664 руб. ($234 000).

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