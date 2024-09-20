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Авиация ВСУ уничтожила казармы оккупантов в Бахмуте

  • 20.09.2024, 17:25
  • 4,102
Авиация ВСУ уничтожила казармы оккупантов в Бахмуте

Удар нанесли высокоточной управляемой бомбой GBU-62.

Пилоты 831-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины нанесли удар высокоточной американской управляемой бомбой GBU-62 по скоплению российских войск и месту хранения техники в районе оккупированного Бахмута на Краматорском направлении.

Видео удара, снятое беспилотником, опубликовал военный блоггер Сергей Нещадим.

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