Авиация ВСУ уничтожила казармы оккупантов в Бахмуте 20.09.2024, 17:25

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Удар нанесли высокоточной управляемой бомбой GBU-62.

Пилоты 831-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины нанесли удар высокоточной американской управляемой бомбой GBU-62 по скоплению российских войск и месту хранения техники в районе оккупированного Бахмута на Краматорском направлении.

Видео удара, снятое беспилотником, опубликовал военный блоггер Сергей Нещадим.

Авіація 831 БрТА високоточною бомбою GBU-62 завдає удару по місцю зберігання техніки та скупченню окупантів в районі Бахмута на Донецькому напрямку. ✈️💥



Соняшник 🌻 pic.twitter.com/Qz3xciOr7n — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) September 19, 2024

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