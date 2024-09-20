Авиация ВСУ уничтожила казармы оккупантов в Бахмуте
- 20.09.2024, 17:25
- 4,102
Удар нанесли высокоточной управляемой бомбой GBU-62.
Пилоты 831-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины нанесли удар высокоточной американской управляемой бомбой GBU-62 по скоплению российских войск и месту хранения техники в районе оккупированного Бахмута на Краматорском направлении.
Видео удара, снятое беспилотником, опубликовал военный блоггер Сергей Нещадим.
Авіація 831 БрТА високоточною бомбою GBU-62 завдає удару по місцю зберігання техніки та скупченню окупантів в районі Бахмута на Донецькому напрямку. ✈️💥— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) September 19, 2024
Соняшник 🌻 pic.twitter.com/Qz3xciOr7n