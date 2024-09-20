«Зачем работать по-белому, если и сами не поживут, и семье ничего не будет?» 3 20.09.2024, 17:33

2,392

Что белорусы думают о пенсионной системе.

В Беларуси пенсионная система устроена так, что работающие обеспечивают выплаты тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. А финансовое будущее их самих будет зависеть от актуальной экономической ситуации и количества работающих людей в стране. Причем если человек не дожил до пенсии, то его родные не получат положенные ему пенсионные выплаты из Фонда соцзащиты населения (только если за несколько последних месяцев). «Зеркало» спросило читателей, что они думают о такой системе.

«Что я об этом думаю? Нужно менять систему»

Марина рассказала, что ее отец умер еще до того, как вышел на пенсию. К тому времени у него был солидный трудовой стаж, потому что он начал работать, когда ему не было и двадцати. Так как долгое время у него была хорошая зарплата, то и отчисления на пенсионное страхование должны были быть солидными. «Когда мы обратились в ФСЗН, они нам ответили, что его пенсионные накопления достанутся „фонду мира“», — рассказала белоруска, подразумевая, видимо, бюджет ФСЗН.

Похожая история произошла с другим ее родственником. Он был военным и по достижении определенного возраста должен был начать получать пенсию по выслуге лет. Однако и он заболел и умер, когда ему еще не было даже 50, так и не успев воспользоваться положенными ему выплатами.

В Беларуси на пенсионное страхование наниматели отчисляют 28% от зарплаты каждого наемного работника, еще 1% платит он сам.

— Что я об этом думаю? Нужно менять систему. Иначе у меня нет желания получать белую зарплату. Пусть лучше будет зарплата в конверте, и я сама отложу себе пенсию на банковском счете, — подытоживает Марина.

Лилия признается: она понимает, почему у нас пенсии не наследуются, — такая система.

— Но это абсолютно несправедливо. Наши мужчины живут в среднем 64 года, то есть заранее известно, что многие либо не доживут до пенсии, либо почти на ней не побудут (так было и с моим отцом). Но они всю жизнь впахивают и платят в пенсионный фонд по 29% от зарплаты. Зачем им в таком случае работать по-белому, если и сами не поживут на пенсии, и семье ничего не будет?

Женщина рассказывает: она переехала в другую страну и стала платить в пенсионный меньше 10% от зарплаты, то есть почти в три раза меньшую долю, чем платила в Беларуси.

— И по расчетам вижу, что буду иметь нормальную пенсию. Тогда возникает вопрос, если мы в нашей стране отдаем в ФСЗН в три раза больше, а люди получают мизерные пенсии (а часть не получает вообще, потому что не доживает), куда деваются эти деньги?

«Вышел человек на пенсию, годик пожил, умер, а его пенсия осталась у государства»

Андрей сравнивает положение рядового белоруса с топ-чиновниками, которые перед самой пенсией имеют «выгодные и несложные должности с высокой зарплатой».

— Это позволяет им плавно перейти на пенсию и, благодаря увеличенной заработной плате за эти годы, повысить размер пенсионных выплат, — рассуждает мужчина. — В результате хорошая пенсия доступна для них, для сотрудников силовых структур, которые выходят на пенсию рано, и других привилегированных категорий.

Если бы действовала накопительная пенсионная система, ситуация была бы иной, считает Андрей.

— Человек, выходя на пенсию, уже знал бы точную сумму, которую накопил. Более того, такая система дала бы уверенность, что в случае смерти пенсионера его накопления не исчезнут, а будут переданы его родственникам.

Андрей видит как возможный вариант систему, когда накопительная пенсия хранится на специальном депозите в банке с процентами. А человек мог бы воспользоваться деньгами сразу после выхода на пенсию — либо забрав всю сумму, либо получая пенсию и храня эти деньги под проценты, а в случае смерти деньги переходили бы родственникам. Это похоже на нынешнюю систему дополнительного пенсионного страхования, которая пока не пользуется особой популярностью среди белорусов.

— По поводу наследования пенсий считаю, что должно быть как в цивилизованных странах, — говорит Виталий. — А то вышел человек на пенсию, годик пожил, умер, а его пенсия осталась у государства. А нам все будут вещать, что ФСЗН испытывает дефицит. А хорошо было бы сделать такой анализ — сколько выигрывает государство в случае смерти пенсионера и сколько таковых за год.

По словам Галины, у ее отца трудовой стаж начали считать с 16 лет и он работал всю свою жизнь. Но в 60 лет, когда он серьезно заболел, инвалидность ему не давали, но и на работу его тоже не брали, так как он не мог пройти медкомиссии — ни трудовую, ни водительскую. В итоге, по словам женщины, не меньше года его обеспечивали дети, и только после этого ему назначили пенсию. Но получать ее мужчина смог недолго — вскоре он умер.

— Как вы думаете, что я думаю про пенсионную систему страны, если пенсия у нас в 63, а средняя продолжительность жизни для мужчин — 64? В таком случае зачем и за что страна требует пенсионные взносы без права отказаться? — задается вопросами Галина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com