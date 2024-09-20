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Легендарный Платини предложил кардинально изменить правила футбола

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  • 20.09.2024, 17:43
  • 2,756
Легендарный Платини предложил кардинально изменить правила футбола
Мишель Платини

Чтобы повысить зрелищность футбольных матчей.

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), экс-глава УЕФА и чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции Мишель Платини предложил сократить количество игроков на поле, чтобы повысить зрелищность футбольных матчей.

«Возможно, нам следует убрать одного футболиста в команде и играть вдесятером. Мы играем командами в 11 человек с 1900 года, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня, они были слабее физически», — заявил он в эфире французской радиостанции RMC.

Платини пояснил, что это могло бы освободить пространство на игровом поле, добавив, что не является сторонником отмены офсайда, это правило он считает самым умным в футболе.

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