Легендарный Платини предложил кардинально изменить правила футбола 4 20.09.2024, 17:43

2,756

Мишель Платини

Чтобы повысить зрелищность футбольных матчей.

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), экс-глава УЕФА и чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции Мишель Платини предложил сократить количество игроков на поле, чтобы повысить зрелищность футбольных матчей.

«Возможно, нам следует убрать одного футболиста в команде и играть вдесятером. Мы играем командами в 11 человек с 1900 года, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня, они были слабее физически», — заявил он в эфире французской радиостанции RMC.

Платини пояснил, что это могло бы освободить пространство на игровом поле, добавив, что не является сторонником отмены офсайда, это правило он считает самым умным в футболе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com