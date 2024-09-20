Белорус скупил все кокосы в одном из магазинов и показал, сколько из них были съедобны 4 20.09.2024, 17:55

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Результаты эксперимента.

Беларус купил детям кокос в магазине сети «Евроопт», но тот оказался гнилым, и тогда мужчина решил провести эксперимент. Об этом он рассказал в Instagram, пишет «Зеркало».

— Мы купили кокос в «Евроопте», он оказался плохой. Дети поехали, купили все кокосы, которые там были, сейчас будем искать хороший, — поделился в видеоролике он.

Он вскрыл несколько плодов, все были гнилые и с плесенью.

— Даже интересно, будет хоть один нормальный, — признался автор видео.

Результаты дальнейшей проверки явно не порадовали его.

— Из 18 нам попался только один нормальный кокос: не мягкий, с прозрачным соком, вкусно пахнущий, все остальные — просто гнилье, — рассказал он об итогах эксперимента.

Тем временем подписчики в комментариях посоветовали ему вернуть кокосы в магазин и потребовать возврата денег.

Мужчина признался, что так и сделал. По его словам, «не возникло никаких проблем, „еврик“ все забрал».

Он также добавил, что для него вопрос был не в деньгах, а в том, что дети расстроились, потому что очень хотели кокоса.

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