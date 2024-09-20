Тейлор Свифт, Опра Уинфри и Джордж Клуни: имеет ли значение поддержка знаменитостей на выборах в США 1 20.09.2024, 18:13

Тейлор Свифт

Анализ экспертов.

Когда кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проводила митинг в Мичигане в четверг, 19 сентября, к ней на сцене присоединилась известная американская телеведущая Опра Уинфри, пишет FT (перевод — zn.ua).

70-летняя Уинфри, наиболее известная благодаря своему многолетнему ток-шоу, в последние годы в большинстве своем избегала политического внимания. Но, несмотря на то, что она не принадлежит ни к одной из двух основных политических партий США, в прошлом месяце Уинфри неожиданно появилась на съезде Демократической партии в Чикаго, поддержав кандидатуру Харрис.

Уинфри – лишь одна из созвездия больших звезд с миллионами поклонников, объявивших о поддержке Харрис и ее напарника Тима Уолза. В то же время, некоторые знаменитости выступили в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Действительно ли поддержка знаменитостей повышает шансы кандидата на выборах?

Есть некоторые признаки того, что поддержка Харрис со стороны Уинфри может улучшить шансы кандидата от демократов на победу. Уинфри впервые поддержала политического кандидата еще в 2008 году - тогдашнего сенатора Барака Обаму на праймериз Демократической партии.

Позже ученые из Северо-Западного университета и Мэрилендского университета подсчитали, что ее поддержка принесла Обаме миллион дополнительных голосов, особенно среди женщин.

Неожиданная поддержка со стороны известной поп-звезды Тейлор Свифт, как ожидается, также сыграет в пользу Харрис. Свифт, которая в начале своей карьеры избегала вмешательства в политику, написала в Instagram, что голосует за Харрис.

34-летняя певица подписала свое сообщение «бездетная кошатница» - тонко завуалированная ссылка на заявления напарника Трампа Джей Ди Вэнса. Она добавила ссылку на сайт группы Vote.org, чтобы ее более 270 миллионов подписчиков могли зарегистрироваться для голосования.

Позже Vote.org сообщила, что получила более 35 тысяч новых регистраций избирателей по этой ссылке.

Опрос, проведенный в четверг в Университете Монмута, показал, что три четверти, или 76% зарегистрированных избирателей, заявили, что слышали о позиции Свифт.

- Она, пожалуй, самый узнаваемый человек на планете на данный момент, - сказал профессор маркетинга в школе бизнеса Университета Пенсильвании Майкл Платт.

В то же время другие опросы показывают, что хотя многие американцы знают, за кого будет голосовать Свифт, ее послание не повлияло на позицию большинства из них.

Согласно результатам опроса ABC News/Ipsos, опубликованным в воскресенье, 15 сентября, 81% избирателей заявили, что позиция Свифт не повлияет на то, как они проголосуют, и лишь 6% сказали, что с большей вероятностью поддержат Харрис. Тем временем 13% респондентов заявили, что это уменьшит вероятность их поддержки вице-президента Харрис.

Впрочем, сообщение Свифт, безусловно, повлияло на оппонента Харрис. Трамп отреагировал на эту новость, написав на своей платформе Truth Social «Я ненавижу Тейлор Свифт».

Демократы поприветствовали поддержку со стороны известной певицы, которая, по словам представителей кампании Харрис, стала неожиданностью для вице-президента и ее команды.

Они утверждают, что на президентских выборах каждый голос имеет значение, особенно, если Свифт и другие знаменитости смогут мотивировать молодых избирателей прийти на избирательные участки.

«Мы живем в этой очень фрагментированной медиа-среде, в которой большинство людей определились, за кого будут голосовать. Все сведется к достаточно небольшому количеству избирателей, которые будут решать результаты этих выборов», – сказал представитель кампании Харрис.

На этой неделе певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннел также поддержали Харрис, опубликовав видео в Instagram, в котором призвали своих более 120 миллионов подписчиков зарегистрироваться и поддержать вице-президента и ее напарника.

В то же время, некоторые демократы предостерегают от чрезмерного увлечения «культурой знаменитостей», особенно ввиду того, что партия пытается позиционировать себя как защитника интересов рабочего класса, простых американцев. Некоторые указывают, что поддержка со стороны знаменитостей может улучшить позиции кандидата только на время.

Борьба Хиллари Клинтон за Белый дом в 2016 году также включала роль знаменитостей — накануне выборов на сцене ее митингов появлялись известные своей «сдержанностью» к прессе рэпер Jay-Z и певица Бейонсе. Впрочем, Клинтон все равно проиграла Трампу.

Бейонсе в этом году не озвучивала свою позицию по выборам, хотя и позволила Харрис использовать ее песню в предвыборном видео.

«Наш подход состоит в том, что мы будем использовать поддержку знаменитостей для того, чтобы создать момент ажиотажа или обратиться к определенному сообществу», - сказал представитель кампании Харрис.

Трамп, который и сам был телевизионной звездой до «ухода в политику», также поприветствовал поддержку со стороны знаменитостей в своей борьбе за Белый дом. На съезде республиканцев в июле он предоставил возможность выступить рэперу Кид Року, рестлеру Халку Хогану и модели Эмбер Роуз.

В то же время бывший президент разозлился на других сторонников Харрис, кроме Свифт.

Когда актер Джордж Клуни в начале лета наделал шума, призвав президента США Джо Байдена приостановить свою кампанию по переизбранию, Трамп заявил в сообщении на Truth Social, что Клуни должен уйти из политики и вернуться на телевидение.

Недавно сообщалось, что между кандидатами в президенты США состоялись теледебаты, не слишком удачные для Трампа: 63% зрителей назвали Харрис победительницей «поединка». Но это еще ничего не значит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com